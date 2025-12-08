外国勢ＥＶの攻勢本格化　現代自動車は防衛策急ぐ

「国産ＥＶ（電気自動車）の居場所がさらに狭まっている」。完全自動運転（ＦＳＤ＝Full Self Driving）が作動するテスラの電気自動車が、複雑な釜山（プサン）都心のラウンドアバウト（環状交差点）を自ら巧みに通過する話題の映像に付いたコメントだ。このロータリーは８車線、６車線、４車線の道路が一つに集まる「運転者の墓」と呼ばれる場所だ。７日、カーイズユー・データ研究所によると、テスラは今年１～１０月の国内ＥＶ市場シェアで２８．１％を記録し、現代（ヒョンデ）自動車（２１．７％）を初めて上回って２位に浮上した。１位の起亜（キア＝２８．６％）も猛烈に追い上げている。そうした中、テスラが先月末、ＦＳＤの国内導入まで発表し、業界が揺れている。ＥＶ市場１位の座を外国ブランドに明け渡す可能性があるとの懸念のためだ。中国自動車企業も相次いで韓国進出に乗り出している。中国・吉利汽車の高級ＥＶブランド「Ｚｅｅｋｒ（ジーカー）」は最近、韓国進出を宣言した。来年１～３月期の販売を目標に韓国ディーラーと契約を結んだという。中国ＢＹＤは小型ＳＵＶに続き、中型セダンなど国内での販売車種を拡大している。このようにテスラを皮切りに外国製ＥＶが「韓国侵攻」に拍車をかける中、現代自動車グループなど国内自動車業界は、内需防衛策に頭を悩ませている。特に韓国は、来年、グローバルＥＶ企業が主攻撃対象として狙いを定めた地域である。韓国は、米国・中国などとは異なり、来年のＥＶ補助金の予算が今年比１８３０億ウォン増えるためだ。現代自動車グループは、高性能・高級化戦略で活路を開こうとしている。業界によると、起亜は来年ＥＶ３・４・５のＧＴバージョンを発売する計画だ。ＧＴは、長距離走行目的で設計されたラグジュアリー高性能スポーツモデルである。来年、ジェネシスはすでに発売計画を明らかにしたＧＶ６０の高性能モデル「ＧＶ６０マグマ」だけでなく、現代自動車グループを代表する高級モデルとして開発されたＧＶ９０も投入する見通しだ。業界の関係者は、「現代自動車グループが、テスラの自動運転の技術力と中国勢のコストパフォーマンス戦略に対抗して、新たなポジショニングを提示すべき時だ」と診断した。チェ・ウォンヨン記者 o0@donga.com