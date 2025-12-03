ハンファのポンセ、３年３０００万～４０００万ドルでメジャー復帰へ　MLB.com報道

韓国プロ野球の新たな「逆輸出」神話が生まれる見通しだ。今年ハンファ・イーグルスで最優秀選手（ＭＶＰ）を獲得した右腕投手ダイラン・ポンセ（３１・写真）が米メジャーリーグ（ＭＬＢ）へ復帰し、逆輸出選手として過去最高待遇を受けるとの予想が出た。ＭＬＢ．ｃｏｍは２日、米スポーツ専門メディア「アスレチック」を引用し、「ポンセが総額３年３０００万～４０００万ドル（約４４１億～５８８億ウォン）規模の契約を勝ち取ることができる」と報じた。これは従来の記録を大きく上回る水準だ。韓国からＭＬＢへ復帰し最高額契約を勝ち取った選手は、２０１４～２０１６年ＮＣダイノスで外国人打者としてプレーしたエリック・テームズ（３９、引退）で、２０１７年ミルウォーキー・ブルワーズと３年１６００万ドル（約２３５億ウォン）で契約した。投手ではやはりＮＣ出身のエリック・フェディ（３２）が昨年シカゴ・ホワイトソックスと結んだ２年１５００万ドル（約２２０億ウォン）が最高額だった。ポンセが予想どおり契約すれば、この記録を２倍以上に伸ばすことになる。ＭＬＢ．ｃｏｍはポンセ獲得が有力なチームとしてサンディエゴ・パドレスを挙げた。ＭＬＢ．ｃｏｍは「パドレスは先発ローテーション構成に苦しんでいる。既存の枠を破る選択が必要となる可能性があり、ポンセがその代案となり得る」と分析した。サンディエゴは今年先発登板が最も多かった５人のうち３人が移籍や負傷などで来季戦力から外れる状況にある。ポンセは２０２０年と２０２１年にピッツバーグ・パイレーツで２０試合に登板し１勝７敗、防御率５．８６という低迷を経験した。その後３年間日本プロ野球でプレーしたのち、今年韓国へ移籍し最多勝（１７勝）、防御率（１．８９）、奪三振（２５２）、勝率（０．９４４）で四冠に輝いた。出産した妻と娘とともに韓国に滞在していたポンセは、母娘を残し先月３０日に米国へ渡った。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com