エコプロ、ハンガリーで正極材生産工場完成　韓国勢として欧州初の拠点

エコプロが、韓国の蓄電池素材企業としては初めて欧州に生産拠点を確保した。三星（サムスン）ＳＤＩやＳＫオンなど韓国企業がすでに欧州に進出している状況下で、今後「Ｋ－バッテリー」のバリューチェーンを欧州でも構築できるとの期待が高まっている。エコプロは３０日、ハンガリー・デブレツェンで先月２８日にエコプロハンガリー工場の完成式を行ったと明らかにした。同工場は約４４万平方メートルの敷地に建設され、正極材を生産するエコプロＢＭやリチウム加工を担うエコプロイノベーション、工業用酸素・窒素を生産するエコプロＡＰなどが入居している。正極材の生産能力は年５万４０００トンで、電気自動車約６０万台分に供給できる規模だ。エコプロは来年から、同工場でニッケル・コバルト・アルミ（ＮＣＡ）、ニッケル・コバルト・マンガン（ＮＣＭ）などハイニッケル三元系正極材を量産する予定で、今後需要に応じてリン酸鉄リチウム（ＬＦＰ）など中低価格帯の製品へと生産ポートフォリオを拡大する計画だ。将来的には、年産１０万８０００トンまで能力を引き上げることを目標としている。エコプロ・ハンガリー工場は、欧州重要原材料法（ＣＲＭＡ）の施行とともに注目されている。同法は、バッテリーなどの主要原材料の欧州域内でのサプライチェーンの構築を義務付けるもので、法施行により現地へ進出した韓国電池企業のみならず、現代（ヒョンデ）自動車やＢＭＷなどグローバル自動車メーカーも欧州内で正極材を調達する必要が生じ、同工場の重要性が一段と高まっている。エコプロのソン・ホジュン代表は、「ハンガリー工場の完成に合わせ、年内に欧州販売法人を設立する。欧州での事業競争力をさらに強化する」と強調した。パク・ヒョンイク記者 beepark@donga.com