ムバッペが試合開始６分４２秒でハット　欧州ＣＬ史上２番目の記録

レアル・マドリード（スペイン）のＦＷキリアン・ムバッペ（２７）が、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）史上２番目に短い時間でハットトリックを達成した。ムバッペは２７日、オリンピアコス（ギリシャ）との２０２５～２０２６シーズンＣＬのリーグフェーズ第５戦のアウェー戦に先発出場し、０－１で追う前半２２分に同点弾を決めた。続く２分後には逆転弾、さらに５分後にはダメ押し点を叩き込み、ＵＥＦＡ公式記録では最初のゴールから３点目まで６分４２秒だった。ムバッペは後半１５分にも１点を追加し、チームの４－３勝利を導いた。これで今季ＣＬ得点首位（９得点）に立ち、Ｒ・マドリードは勝ち点１２（４勝１敗）でリーグフェーズ５位に浮上した。欧州ＣＬで、この日のムバッペより早くハットトリックを決めた選手は、モハメド・サラー（３３・リバプール）だけだ。サラーは２０２２～２０２３シーズンのグループリーグで、レンジャーズ（スコットランド）を相手に試合開始６分１２秒でハットトリックを達成した。この部門のギネス記録保持者はトミー・ロス（１９４６～２０１７）。１９６４年１１月２９日のスコットランド５部リーグの試合で試合開始９０秒でハットトリックを決めるなど、計７得点を挙げた。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com