大谷「ＷＢＣ出場します」　日本球界に歓喜広がる

「スーパースター」大谷翔平（３１、ロサンゼルス・ドジャース、写真）が来年３月に開かれる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する。２年連続でチームをワールドシリーズ（ＷＳ）頂点に導いた大谷は２５日、自身のソーシャルメディア（ＳＮＳ）を通じ英語で「もう一度、素晴らしいシーズンを送らせてくれたすべてのファンに感謝する。しっかり準備して来年お会いしたい」とシーズン終了の挨拶を投稿した。さらに日本語で「再び日本を代表してプレーできることをうれしく思う」と付け加えた。大谷のＷＢＣ出場可否は野球界の最大の関心事だった。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は最近のインタビューで「個人的には（大谷を含むわがチームの）日本選手たちがＷＢＣに出場しないことを望む」と話していた。しかし、この日大谷が自らＷＢＣ出場の意向を明らかにし、日本野球界はすでに沸き立っている。大谷は２０２３年大会で投打にわたって活躍し、日本の優勝を導いた。打者として打率．４３５（２３打数１０安打）、１本塁打、８打点を記録し、投手としては２勝１セーブ、防御率１．８６を挙げた。米国との決勝９回表にクローザーとして登板し、当時のチームメートであるマイク・トラウト（ロサンゼルス・エンゼルス）を三振で仕留めて試合を終わらせる場面も演出した。柳志炫（リュウ・ジヒョン）監督率いる韓国は、来年３月７日、東京ドームで行われるＷＢＣ第１ラウンドで日本と対戦する。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com