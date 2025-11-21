「皇帝」フェデラー　テニス殿堂入り決定

「テニスの皇帝」ロジャー・フェデラー（４４＝スイス、引退）がテニス殿堂入りする。国際テニス殿堂（ＩＴＨＦ）は２０日、「フェデラーが２０２６年の殿堂入り対象者に確定した」と発表した。殿堂入りの式典は来年８月、米ロードアイランド州ニューポートにあるテニス殿堂で行われる。テニス殿堂入りには、引退から５年が経過していること、投票団から７５％以上の賛成票を得ることが条件となる。フェデラーは２０２１年のウィンブルドンで最後の公式戦を戦い、候補資格を得た初年度で殿堂入りが決まった。ＩＴＨＦは投票結果の詳細を公開していない。フェデラーは男子選手として初めて四大大会シングルス２０勝を達成した。２００９年には全仏オープンを制し、４大大会をすべて制する「キャリア・グランドスラム」を完成させた。２００４年２月から２００８年８月まで４年６カ月（２３７週）にわたり世界ランキング１位を守った記録は、今も破られていない。フェデラーはＡＰ通信のインタビューで「四大大会でこんなにも多く勝てるとは想像していなかった。選手としての初期には一度優勝することが夢だった」と振り返り、「記録のためにプレーしたわけではない。テニスが好きだったから、コートで試合を続けてきた」と語った。任寶美 bom@donga.com