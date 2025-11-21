自動車輸出、１〜１０月の累計５９６億ドル　過去最高を更新

今年１０月までの韓国の自動車の累計輸出額が５９６億ドルを超え、過去最高を更新した。最大の輸出先である米国向けは、高率関税の影響で約１６％減少したものの、欧州連合（ＥＵ）やその他欧州、そしてアジア向けの伸びがこれを補った。産業通商資源部が２０日に公表した「１０月の自動車産業動向」によると、今年１〜１０月の自動車の累計輸出額は５９６億２８００万ドルで、前年同期（５９１億ドル）比０．９％増となり、過去最高を更新した。特に同期間のエコカーの輸出額は前年同期比８．１％増の２１２億２８００万ドルと急増し、全体の輸出増を牽引した。これは、米国発の関税によって最大の輸出先である米国向け輸出が激減する中で得られた成果だ。今年１０月までの自動車の対米輸出は２４７億９３００万ドルと、前年同期比１５．９％減となった。トランプ政権は、今年４月からすべての輸入車に２５％の品目別関税を課している。韓国の自動車輸出額は３月に前年同月比１０．８％減の２７億８０００万ドルと落ち込み始め、今年１０月（２１億２４００万ドル、２９．０％減）まで８カ月連続で輸出減が続いた。こうした米国向け輸出の減少は、他の地域への輸出増によって相殺された。今年１〜１０月のＥＵ向け自動車輸出は７９億９６００万ドルで前年比２１．７％増となった。その他欧州（５３億７１００万ドル、３２．２％増）とアジア（６６億４９００万ドル、３９．１％増）での輸出増も際立った。自動車輸出は今後さらに改善する可能性が高い。ＥＵと日本が今年８月と９月に米国との関税交渉を妥結し、１５％の関税引き下げに至ったことを受け、韓国も近く関税引き下げが確定する見通しだ。韓米両国は最近、関税交渉の詳細をまとめたファクトシート（説明資料）を発表し、韓国製自動車に対する２５％の関税を１５％に引き下げることで最終合意した。引き下げ後の関税率は、韓国が約束した３５００億ドル規模の対米投資を実施するための特別法が国会に提出される月の１日付で遡及適用される。政府は今月中に特別法を国会に提出する計画だ。世宗市＝チョン・スング記者 soon9@donga.com