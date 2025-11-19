資産価格の全面安　「エブリシング・ラリー」に陰り

ビットコイン、金、株式など主要資産が一斉に上昇していた「エブリシング・ラリー」が失速しつつある。来月の米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ可能性が低下したうえ、人工知能（ＡＩ）バブルを懸念する声も根強く、投資家のリスク回避心理が強まっていることが背景にあるとみられる。１８日、仮想資産情報プラットフォームの「コインマーケットキャップ」によると、ビットコインは取引時間中に５％以上下落し、１コイン当たり８万９４２６ドルで取引された。ビットコインが９万ドルを割り込んだのは、米国発の関税不確実性が高まった今年４月以来、約７カ月ぶりである。時価総額１位のビットコインは、トランプ政権の仮想資産支援策や市場流動性拡大への期待を背景に急騰してきた。わずか４０日前の先月６日には１２万６０００ドルまで上昇し、過去最高値を更新していた。しかしこの日、ビットコインは今年の上昇幅（約２４％）をすべて返しており、１０月の高値からは２９％下落している。「金持ち父さん貧乏父さん」の著者ロバート・キヨサキ氏の「ビットコインは今後１０年以内に１００万ドルに到達する」という４月の発言は現実味を失った。株式市場も下落基調を示した。ＫＯＳＰＩはこの日、前営業日比３．３２％安の３，９５３．６２で取引を終えた。 ＫＯＳＰＩは３日に史上最高値（４２２１．８７）を付けた後、外国人投資家の売りが相次ぎ、上昇分を返している。ニューヨーク証券取引所では１７日（現地時間）、Ｓ＆Ｐ５００種株価指数、ナスダック総合指数、ダウ工業株３０種平均がそれぞれ０．９２％、０．８４％、１．１８％下落した。このところ急騰していた金の現物価格も前日比約０．５％下落し、１トロイオンス（約３１．１ｇ）当たり４０２０ドル前後で取引された。過去最高値だった先月２０日の４３５６．５０ドルと 比較すると、７％以上の下落となる。ハン・ジェヒ記者 hee@donga.com