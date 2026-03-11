ピクサー韓国人スタッフ「韓国の伝統を生かした作品作りたい」

「ピクサーは今のところ人工知能（ＡＩ）を活用していません。真心と職人精神を大切にしているからです。その原則を失わなければ、ＡＩの影響はそれほど大きくないと思います」世界的なアニメ制作会社「ピクサー・スタジオ」に所属するストーリー・スーパーバイザーのジョン・コディ・キム氏とライティングアーティストのチョ・ソンヨン氏は１０日、オンラインインタビューでこう語った。２人は４日に韓国で公開されたディズニー・ピクサーのアニメ映画「私がビーバーになる時」の制作に参加した。キム氏はキャラクター開発に関わり、多くのシーンのストーリーボードを制作し、チョ氏は作品の照明監督を担当した。「私がビーバーになる時」は、人間の意識を動物ロボットに移す技術によってビーバーになった少女メイベルが、動物の世界で予想外の冒険を繰り広げる物語だ。この作品は世界で８８００万ドル（約１２９３億ウォン）のオープニング興行収入を記録した。２０１７年に社会現象を巻き起こした「リメンバー・ミー」以降、ピクサーのオリジナル作品としては最高のオープニング記録だ。この作品の出発点は、動物ドキュメンタリーだったという。ダニエル・チョン監督が動物ドキュメンタリーを見ているうちに、動物ロボットというアイデアを思いついた。キム氏は「監督の部屋にライティングチームやストーリーチームが集まり、自由にアイデアを出し合い、どんな絵でも描いた。数千枚の例のうち９８％はゴミ箱に入った」とし、「数多くのアイデアのテストを経たからこそ、『私がビーバーになる時』独自の色がより印象的に残ったのではないか」と語った。２人が最も気を使ったのは、アジア系の主人公「メイベル」の外見をどう表現するかだった。チョ氏は「白人は瞳が青いことが多いが、東洋人の瞳はまた違う印象がある。その色や奥行きを変えて描こうとした」と説明した。２０００年にピクサーに入社したチョ氏は、学生時代に祖母との思い出や韓国の歴史を題材にした「ハルモニ」というアニメを制作したこともある。チョ氏は「韓国で暮らしていた時はフランス映画やディズニー映画の方が好きだと思っていたが、海外で生活するうちに韓国の伝統への関心が強くなった」とし、「いつか韓国的な作品も作ってみたい」と話した。キム・テオン記者 beborn@donga.com