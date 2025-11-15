米連邦政府閉鎖で延期された「李健熙特別展」、米国で開幕

鄭敾（チョン・ソン）の「仁王霽色図」や三国時代の「金銅菩薩三尊立像」など、故李健熙（イ・ゴニ）三星（サムスン）元会長が国家に寄贈した文化遺産と近現代美術作品が、米ワシントンで展示される。ワシントン国立アジア芸術博物館は１５日（現地時間）、故李健熙会長寄贈品の海外巡回展「韓国の宝物：集め、愛し、分かち合う(Korean Treasures: Collected, Cherished, Shared) 」特別展（写真）を開幕すると明らかにした。今回の展示は当初８日に開かれる予定だったが、米連邦政府閉鎖で開幕が延期され、１２日に連邦政府業務が再開されて開催が可能になった。展示は国立中央博物館と国立現代美術館が所蔵する文化遺産１７２件２９７点（国宝７件、宝物１５件）と、韓国近現代美術作品２４点など、計３３０点余りを紹介する。国立中央博物館と国立現代美術館に寄贈された「李健熙コレクション」が海外の博物館で公開展示されるのは今回が初めてである。今回の展示は、三国時代から２０世紀に至る数世紀に及ぶ韓国の芸術作品を披露する。計１０のテーマで構成され、朝鮮時代の書院とサランバン（書斎）、王室美術、仏教美術、韓国陶磁、朝鮮時代絵画など、韓国文化史の主要テーマをたどる。主な展示作品には、米国で初めて公開される鄭敾の「仁王霽色図」、金弘道（キム・ホンド）の「秋聲賦図」、ネットフリックスのアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ! デーモン・ハンターズ」で知られる「日月五嶽図」、ハングルの歴史と芸術性及び王室の仏教信仰を示す「月印釋譜」などがある。さらに、金で書き描いた高麗（コリョ）時代の「大方広仏華厳経 巻１５」、高麗「青磁象嵌雲鶴文碗」なども展示される。近現代美術作品としては、朴壽根（パク・スグン）の「農楽」、李應魯（イ・ウンノ）の「構成」、金煥基（キム・ファンギ）の「サンウリム」などが並ぶ。今回の展示は来年２月１日まで開催された後、同年３月７日から７月５日までシカゴ博物館で再び開催される。その後、９月１０日から２０２７年１月１０日まで英ロンドンの大英博物館で公開される予定だ。次の巡回地であるシカゴとロンドンでは、各地域と開催機関の観客特性を反映して展示品を再構成し、展示演出も新たに披露する計画だ。金民 kimmin@donga.com