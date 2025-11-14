「馬」ではなく「騎手」に賭けろ　米学者が語るベンチャー投資の奥義

「失敗は早いうちに経験すべきです。『三振アウト（失敗）』よりも、『ホームラン（例外的成功）』の一発の方がずっと重要ですから」３日、「２０２５東亜（トンア）ニューセンテニアルフォーラム」でビデオ演説を行った米スタンフォード大学経営大学院のイリヤ・ストレブラエフ（Ilya Strebulaev）教授（写真）は、成功するベンチャー投資のための「ベンチャー的思考」の第一原則として、失敗から学び、ホームランのような圧倒的成功を目指すべきだと強調した。ストレブラエフ氏は「投資で失敗しても失うのは元本だけだが、グーグルのような企業を見逃せば元本の１万倍を失う」という有名なベンチャー投資家の言葉を引用し、「私の研究によると、スタートアップ２０社のうち、驚くべきホームラン級の成功を収めるのはわずか１社にすぎない」と話した。ストレブラエフ氏は、企業金融とベンチャー投資分野の専門家として知られている。ストレブラエフ氏はベンチャー投資のノウハウについて、「『馬』ではなく『騎手』に賭けるべきだ」と助言した。アイデアや初期製品、事業計画よりも、それを率いる創業メンバーの能力を見極めて投資せよという意味だ。氏は「『Ａ級アイデア』を実行する『Ｂ級チーム』より、『Ｂ級アイデア』を追求する『Ａ級チーム』に投資する方が良い」とし、「Ａ級チームはＢ級アイデアの限界を迅速に把握して方向転換し、『Ａ＋級アイデア』へ発展させることができるからだ」と説明した。Ａ級人材とされるユニコーン創業者に共通して見られる資質としては、回復力と柔軟性、建設的フィードバックを受け入れる姿勢などを挙げた。ストレブラエフ氏はまた、「ＡＩの発展は前例のない形で時間の流れを圧縮している」とし、「これまで以上に早くユニコーンにならなければ競争で生き残れない」と述べた。そのうえで「今後２５年間、世界の主要企業の間で大規模な世代交代が起きるだろう」との見方を示した。チュ・ヒョンウ記者 シン・ムギョン記者 woojoo@donga.com