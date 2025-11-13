水原ＦＣ、女子クラブ初の南北対決

女子実業サッカーの水原（スウォン）ＦＣが、韓国女子サッカー史上初めて北朝鮮のクラブチームと対戦し、新たな歴史を刻んだ。水原は１２日、ミャンマーのヤンゴンで行われた２０２５～２０２６シーズンのアジアサッカー連盟（ＡＦＣ）女子チャンピオンズリーグＣ組のグループステージで、北朝鮮の「ネゴヒャン女子サッカークラブ」と南北対決を繰り広げた。水原ＦＣによると、代表チームの試合を除き、ＡＦＣ主催の国際大会で女子南北クラブチーム同士の対戦は初めてだという。水原は前シーズンの女子実業サッカー（ＷＫ）リーグ優勝チームとしてチャンピオンズリーグ本大会に出場し、９日の第１戦ではＩＳＰＥ ＷＦＣ（ミャンマー）に５－０の快勝を収めた。正規リーグを持たない北朝鮮は単一チームとして今大会に参加し、予選ラウンドを勝ち上がった。ネゴヒャン女子サッカークラブは予選ラウンドで２３得点を挙げ３戦全勝と圧倒したが、本大会初戦では東京ヴェルディベレーザ（日本）に０－４で敗れていた。崔淳鎬（チェ・スンホ）水原ＦＣ団長は、「今回の試合は結果を超えた、単なる勝負以上の意味がある」と語った。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com