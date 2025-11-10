尹前大統領、再逮捕１０９日で領置金６億５千万ウォン　金建希氏は２カ月で２２５０万ウォン

尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領が７月に再逮捕されてから１０９日間で６億ウォンを超える領置金を受け取ったことが分かった。尹氏の妻の金建希（キム・ゴンヒ）氏の領置金まで合わせると７億ウォンに迫る。事実上の「政治資金集め」との指摘も出ている。９日、野党「祖国革新党」の朴恩貞（パク・ウンジョン）議員が法務部から入手した資料によると、尹氏は７月１０日、「内乱特検」（趙垠奭特別検査官）によって再逮捕されてから先月２６日までの１０９日間で、６億５７２５万ウォンの領置金を受領した。ソウル拘置所の被収容者の領置金としては最大額で、１万２７９４回にわたって入金された。１日平均１１７件だ。金氏も８月１２日に南部拘置所に収容されてから２カ月間で、約２２５０万ウォンの領置金を受け取った。両氏が受け取った金額を合計すると６億７９７５万ウォンとなり、今年の大統領年俸（２億６２５８万ウォン）の２．５倍を超える。両氏は計１９８回にわたり６億７０２２万ウォンを引き出している。尹氏側の金桂利（キム・ゲリ）弁護士は７月１１日、フェイスブックで領置金口座を公開し「（尹氏は）１ウォンも持たずに収監され、何も買えない状態だ」と投稿した。領置金は、刑務所や拘置所の収容者が生活必需品や軽食を購入するために預ける金。しかし、このように巨額が動いたことから「事実上の政治資金集め」との指摘もある。政治資金は個人が年間２千万ウォンを超えて寄付できない。一方、領置金は入出金額や回数に制限がない。領置金口座の保有上限は４００万ウォンだが、それを超える場合は個人口座に振り替えることができる。ソン・ヘミ記者 1am@donga.com