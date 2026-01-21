韓日ＡＩスタートアップ　「米中主導市場で、韓日が手を携えＡＸを先導」

「仮に、衣料品メーカーの経営者が『今年は女性用レギンスの売上成長が急だが、どう対応すべきか』と社員に問いかけたとします。従来であれば、社内で何度もやり取りが必要でした。しかし、ＡＸ（人工知能による業務変革）の時代には、その必要がありません」２０日午前、東京都の東京イノベーションベース（ＴＩＢ）で、韓国の生成ＡＩスタートアップ、リートンテクノロジーズの日本法人「リートン・ジャパン」の代表を務めるマツダ・リョウヘイ氏は、「ＡＩによる業務革新を実現した企業には、もはや追いつけない」と語った。このように、人工知能による大転換を意味する「ＡＸ」が、すべての企業の喫緊の課題として浮上する中、同日、東京ＴＩＢでは韓日のＡＩスタートアップが一堂に会した。１３日に韓日首脳会談が行われたのに続き、民間レベルでも両国のＡＸ協力を議論する場が設けられた形で、参加したスタートアップの関係者は「米国と中国が中心の生成ＡＩ市場に対抗するため、韓国と日本が手を携える必要がある」と口をそろえた。韓日ＡＩスタートアップ・ミートアップデー「ＡＸの未来はここから」は、中小ベンチャー企業部の後援を受け、生成ＡＩスタートアップ協会と中小ベンチャー企業振興公団東京事務所、日本のベンチャー投資会社ジェットベンチャーキャピタル（ＺＶＣ）が共催した。会場には、韓日で注目を集めるＡＩスタートアップ８社が参加した。韓国からは、生成ＡＩ分野のリートンテクノロジーズをはじめ、サイオニックＡＩ、スナップタグ、コックスウェーブ、フレンドリーＡＩが、日本からはＡＩ基盤のグローバル信用評価プラットフォームを提供するデューラーや、ファインディ、クオリファイＡＩが顔をそろえた。両国のスタートアップは、この場で「高齢化」など共通の課題をＡＸで解決できる可能性を提示した。生成ＡＩスタートアップ協会長を務めるイ・セヨン氏（リートンテクノロジーズ代表）は、「米国と中国が持つ市場と資本の規模は非常に大きい」としたうえで、「韓国と日本の市場が一体となれば、ＡＸ革新を先導できる」と強調した。各社が保有する技術を共有し、協力の機会を探る動きもみられた。リートン・ジャパンのマツダ氏は、「エージェント間取引（Ａ２Ａ）」を実演した。事業者の質問意図を即座に把握する「マザーエージェント」が、各エージェントに作業を自動で割り当てると、財務や経理を担当する「ファイナンスエージェント」が指示を受けて業務を処理する仕組みだ。外国人向け日本ＡＩ信用評価スタートアップのデューラーは、世界６２カ国でカード会社や賃貸保証会社など幅広い金融関連企業に導入されている自社サービスと技術を紹介した。規模の小さいスタートアップこそ、迅速なＡＸに不可欠だとの指摘も出た。イ氏は「大企業や政府がＡＩ転換を模索する際、最も実質的な答えを示せるのは、こうした経験を持つスタートアップだ」と述べ、「スタートアップにとってＡＸは生き残りのための必須課題だった。韓日には、誰よりも早く、深くそれを体得した企業が存在する」と語った。ＺＶＣのファン・インジュン代表も、「これまで韓日のスタートアップが蓄積してきたデータを基に、ＡＸへの革新の流れを支援していく」と述べた。チョン・ヘジン記者 sunrise@donga.com