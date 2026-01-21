「ウルロン」のＥＸＯ、８作目アルバムで帰還　「Ｃｒｏｗｎ」を託す変わらぬ存在感

「月給をもらうクマのような目のクマ５センチの会社員だったのに、この映像を見てまた１５歳の少女に戻った」先月、ボーイズグループＥＸＯが「２０２５メロン・ミュージック・アワード（ＭＭＡ）」で披露したステージ映像に寄せられたコメントだ。この日、ＥＸＯは８年ぶりにＭＭＡの舞台に立ち、「ウルロン（Ｇｒｏｗｌ）」「オオカミと美女」「モンスター」「ラブ・ショット」などのヒット曲に加え、新曲「バック・イット・アップ」を披露し、強烈な存在感を示した。多くの後輩アイドルが出演する中でも、安定感と迫力の面でＥＸＯのパフォーマンスは際立っていた。兵役による「空白期」を終えたＥＸＯが戻ってきた。１９日、８作目のアルバム「リバース（ＲＥＶＥＲＸＥ）」を発表し、カムバックを公式化した。２０２３年の７枚目の「イグジスト」以来、約３年ぶりのチーム活動となる。依然として高い話題性と動員力を誇るＥＸＯは、今回のアルバムでどのような姿を見せるのか。●ＳＭ特有の情緒を宿す「Ｃｒｏｗｎ」今作には、タイトル曲「Ｃｒｏｗｎ」を含む全９曲が収録された。メンバーが事前に予告していた通り、典型的な「ＳＭＰ（SM Music Performance）」スタイルを前面に打ち出した。アトランタ・トラップのドラム、ヘビーメタルのギター、ＥＤＭのシンセサウンドが融合した激しいダンスナンバーだ。大切な存在を王冠になぞらえ、「最後まで守り抜く」と誓うメッセージは、ＥＸＯ特有の悲壮美を際立たせる。ミュージックビデオでも、炎や水、風など、デビュー当初からの「超能力世界観」を想起させる演出が印象的だ。アルバム全体の方向性については、「親しみのある選択」とする見方が出ている。音楽評論家のパク・ヒア氏は、「ＳＭＰを愛してきたファンには古典的に感じられるほど、その方程式に忠実な作品だ」とし、「斬新さよりも、ＥＸＯらしい文法がもたらす安定感が大きい」と評した。タイトル曲についても、「大きな挑戦というより、空白が長かった分、ＥＸＯの存在感と色をはっきり示す曲を選んだようだ」と分析した。●「ウルロン」国民的アイドルの帰還活動前には、所属事務所ＳＭエンターテインメントとの精算金を巡る対立で参加できなかった「チェンベクシ（チェン、ベクヒョン、シウミン）」の不在を懸念する声もあった。しかし、スホ、チャンヨル、ディオ、セフン、カイ、レイの６人体制で整えた姿からは、そうした不安は感じられなかった。実際、ＭＭＡを独占生中継した動画配信サービス「ＷＡＶＥ」によると、昨年のＭＭＡ放送で同時接続数が最も多かった瞬間は、ＥＸＯが登場した場面だった。音楽業界では、今回のカムバックをとりわけ歓迎する空気もある。２０１０年代半ば、Ｋポップが国内で最も大きな大衆的影響力を持っていた時期を牽引した代表的グループだからだ。２０１２年にデビューしたＥＸＯは、翌年の「ウルロン」で全国的なシンドロームを巻き起こし、「コール・ミー・ベイビー」「ラブ・ミー・ライト」などのヒットを連発した。ボーイズグループとして独自の地位を確立し、同時期に活動していたＢＴＳ、ワナーワンとともに「エクバンウォン」と呼ばれることもあった。ＢＴＳも３月にカムバックを控えており、前向きな相乗効果への期待は大きい。音楽評論家のチョン・ミンジェ氏は、「ＥＸＯは国民的ヒット曲を持つボーイズグループだ」とし、「ソーシャルメディアの拡散やパンデミック以前で、大衆文化が今ほど細分化されていなかった時代に大きな影響力を発揮した。息の長いグループになる可能性も非常に高い」と評価した。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com