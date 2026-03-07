米Ｃ５など大型輸送機５機が烏山に集結 夜通し貨物積み込み

５日、京畿道平沢市（キョンギド・ピョンテクシ）の烏山（オサン）米空軍基地。深夜０時に近い時間、慌ただしい動きが確認された。基地内の滑走路や駐機場の各所には、明るい照明の下で重厚な大型輸送機が並んでいた。米空軍が保有する最大級の輸送機Ｃ５ギャラクシー１機とＣ１７グローブマスター２機が滑走路付近に並んで展開していた。続いて６日未明には、Ｃ１７輸送機２機が追加で確認された。韓米が９日から合同軍事演習「フリーダムシールド（ＦＳ）」を控えているが、計５機の米軍大型輸送機が烏山空軍基地に集結したのは異例の状況だ。米国とイランの戦争が拡大し、長期戦に流れる可能性が指摘される中、米戦略輸送機が同時に烏山空軍基地に展開したことで、在韓米軍戦力の中東への転用が迫っているとの分析が出ている。実際、５日夜から６日午後にかけて烏山空軍基地では在韓米軍が戦力輸送を準備しているとみられる状況が相次いで確認された。一部の輸送機は基地内の滑走路と駐機場を行き来しながら貨物の積み込み作業が行われた。輸送機のすぐ隣の駐機場では、パトリオット迎撃ミサイル発射台とみられる装備が積み上げられている様子も確認された。これに先立ち、烏山基地には全羅北道（チョンラプクト）の群山（グンサン）基地など他の米軍基地のパトリオット発射台が移動配備されたと伝えられている。趙顕（チョ・ヒョン）外交部長官は６日、国会外交統一委員会の全体会議で「在韓米軍パトリオットの中東転用について協議しているのか」との質問に対し、「軍当局間で緊密に協議していると承知している」と述べた。「在韓米軍兵力も移動しているのか」との問いには「そうではないと承知している」としつつ、「基本的に両国軍当局間で戦略兵器の展開について緊密に協議している」と説明した。在韓米軍も「作戦上のセキュリティ上の理由から、特定の軍事能力や兵器の移動・再配備、あるいは潜在的な再配備の可能性については言及しない」と述べた。（１）米Ｃ５など大型輸送機５機が烏山に集結 夜通し貨物積み込み５日、京畿道平沢市（キョンギド・ピョンテクシ）の烏山（オサン）米空軍基地。深夜０時に近い時間、慌ただしい動きが確認された。基地内の滑走路や駐機場の各所には、明るい照明の下で重厚な大型輸送機が並んでいた。米空軍が保有する最大級の輸送機Ｃ５ギャラクシー１機とＣ１７グローブマスター２機が滑走路付近に並んで展開していた。続いて６日未明には、Ｃ１７輸送機２機が追加で確認された。韓米が９日から合同軍事演習「フリーダムシールド（ＦＳ）」を控えているが、計５機の米軍大型輸送機が烏山空軍基地に集結したのは異例の状況だ。米国とイランの戦争が拡大し、長期戦に流れる可能性が指摘される中、米戦略輸送機が同時に烏山空軍基地に展開したことで、在韓米軍戦力の中東への転用が迫っているとの分析が出ている。実際、５日夜から６日午後にかけて烏山空軍基地では在韓米軍が戦力輸送を準備しているとみられる状況が相次いで確認された。一部の輸送機は基地内の滑走路と駐機場を行き来しながら貨物の積み込み作業が行われた。輸送機のすぐ隣の駐機場では、パトリオット迎撃ミサイル発射台とみられる装備が積み上げられている様子も確認された。これに先立ち、烏山基地には全羅北道（チョンラプクト）の群山（グンサン）基地など他の米軍基地のパトリオット発射台が移動配備されたと伝えられている。趙顕（チョ・ヒョン）外交部長官は６日、国会外交統一委員会の全体会議で「在韓米軍パトリオットの中東転用について協議しているのか」との質問に対し、「軍当局間で緊密に協議していると承知している」と述べた。「在韓米軍兵力も移動しているのか」との問いには「そうではないと承知している」としつつ、「基本的に両国軍当局間で戦略兵器の展開について緊密に協議している」と説明した。在韓米軍も「作戦上のセキュリティ上の理由から、特定の軍事能力や兵器の移動・再配備、あるいは潜在的な再配備の可能性については言及しない」と述べた。尹相虎 ysh1005@donga.com