９９．８ｋｍの難コース、女性でただ１人完走　１５８人中５４人が脱落

「同僚たちは（私が）女性だからといって手加減してくれなかった。私を事実上『放置』してもらったことが、完走できた秘訣だと思う」チョ・ミンジョン氏（２６）は７日、慶尚南道巨済市（キョンサンナムド・コジェシ）で開かれた「ツール・ド・慶南（キョンナム）２０２５スペシャル大会」第１区間を３時間９分４８秒でフィニッシュした後、このように語った。チョ氏は同日、女性参加者の中で唯一コースを完走し、女性１位の選手に贈られるピンクのジャージの主人公となった。ピンクのジャージは、エリート大会とは異なり男女統合で行われるマスターズ（同好会）大会でだけ贈られる「特別ジャージ」の一つ。この日、チョ氏が走破した第１区間は最も難度の高いコースだった。知世浦（チセポ）遊覧船ターミナルを出発し、鶴洞（ハクドン）交差点、多大（タデ）港、マンチ峠などを経て一運面（イルンミョン）の上り区間で終わる９９．８ｋｍのコースで、大会３区間の中で最も長い。上りと下りが繰り返され、獲得高度（レース中に実際に上ったすべての上り高度の合計）は２３００ｍに達し、体力的負担も大きい。実際、この日のレースに参加した１５８人の選手のうち５４人が、体調悪化や落車、機材トラブルなどの理由で完走できなかった。女性参加者３人の中でフィニッシュラインを越えたのはチョ氏だけだった。チョ氏はレース後、「ツール・ド・慶南スペシャルは同好会の間で『夢の大会』と呼ばれている。初出場なので不安もあったが、最も難しかった第１区間を良い成績で終えられてうれしい」と話した。チョ氏は「純粋」なサイクル同好会メンバーだ。自分を普通の会社員だと紹介したチョ氏は、新型コロナウイルス感染症が流行した２０２０年、漢江（ハンガン）で公共自転車「タルンイ」に乗っていた時、ロードサイクルの同好会メンバーが走る姿を見てサイクル競技に入門した。それまでに経験した運動といえば、約６カ月通ったフィットネスセンターが全てだったという彼女だが、今では「本物」のサイクリストになった。毎週４００ｋｍ走行を目標にトレーニングしてきたチョ氏は「平日は個人練習、週末はチーム練習をして大会に備えた。チームでも唯一の女性だが、男性選手と同じ練習量をこなそうと努めた。高強度トレーニングの経験が、厳しい区間を耐え抜く土台になった」と語った。個人総合１位に贈られるイエロージャージは、２時間４７分０３秒で最初にフィニッシュしたユ・グムチャン氏（２３）が手にした。マンチ峠地点を最初に通過したキム・ヒョンジュン氏（２７）は、山岳王（King of Mountain）の象徴である赤い水玉ジャージを着用し、４５歳以上で１位となったキム・ジンピル氏（４６）は２時間４８分２３秒のタイムで金色の水玉ジャージに袖を通した。金色の水玉ジャージもピンクのジャージと同様、マスターズ大会でのみ贈られる。巨済＝チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com