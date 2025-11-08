ＩＢＫのイ・ソヨン、肩手術で今季絶望　本人要請で契約解除

プロバレーボール女子部ＩＢＫ企業（キオプ）銀行のアウトサイドヒッター（ＯＨ）、イ・ソヨン（３１）が肩の負傷でついにシーズンを断念する。ＩＢＫ企業銀行は７日、「昨年フリーエージェント（ＦＡ）としてチームに合流したイ・ソヨンが、負傷の影響で手術を受けることとなり、今シーズン終了となった」と明らかにした。イ・ソヨンは先月２６日、レシーブ練習中に右肩が脱臼する負傷を負った。手術とリハビリの二つの選択肢を前に悩んだ末、手術を選択し、今シーズンはコートに戻れなくなった。イ・ソヨンはＩＢＫ企業銀行移籍後初出場となった昨年の統営・ドドゥラム杯プロバレーボール大会の時から肩の痛みを訴えていた。Ｖリーグ開幕後も肩の痛みに悩まされ、３４試合に出場して６９得点にとどまった。今シーズンも２試合で５点を挙げた後、肩の手術を受けることになった。イ・ソヨンは「ファンとチーム、そしてチームメートに申し訳ない気持ちだ」とし、「今の状態ではチームにこれ以上貢献できないと判断し、チームに契約解除を要請した」と話した。ＩＢＫ企業銀行の関係者は「選手の意向を受け入れることにした。治療費やリハビリ費用の一部はチームが負担することにした」と話した。イ・ソヨンは２０２３～２４シーズン終了後、ＦＡ資格を得て企業銀行と３年、年俸総額７億ウォン（年俸４億５０００万ウォン、オプション２億５０００万ウォン）で契約した。ＩＢＫ企業銀行は９月の麗水（ヨス）・ＮＨ農協杯大会で優勝し、ファンの期待を集めた。Ｖリーグ開幕メディアデーでも女子部７チームのうち５チームの監督が、ＩＢＫ企業銀行を有力な優勝候補に挙げた。しかし開幕５試合で勝点４（１勝４敗）にとどまり、最下位に沈んだ。攻守の要として期待されたイ・ソヨンの離脱で、ＩＢＫ企業銀行は険しいシーズンを送ることになった。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com