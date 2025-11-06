「ツール・ド・慶南２０２５」の成功を継ぐ特別大会開催へ

エリート大会の熱気がマスターズ部門へと引き継がれる。慶尚南道（キョンサンナムド）は５日、７～９日に巨済市（コジェシ）、泗川市（サチョンシ）、南海郡（ナメグン）、昌原市（チャンウォンシ）など南海岸一帯で「ツール・ド・慶南（キョンナム）２０２５スペシャル大会」を開催すると発表した。今大会は、国内唯一の国際自転車連合（ＵＣＩ）公認アジアツアー級エリート大会「ツール・ド・慶南２０２５」の成功を受けて開催される招待型マスターズ大会だ。６月４～８日に行われたエリート大会には世界１６カ国の２２チームから約２２０人が出場し、総距離５５３．６キロを走破した。今回のスペシャル大会には、大韓自転車連盟の推薦を受けた国内トップクラスのマスターズ選手がチーム単位で参加し、全３ステージ計２３０．８キロのコースで実力と名誉を競う。初日は巨済市の海岸一帯１０４．３キロを走り抜け、２日目は泗川市と南海郡を結ぶ南海大橋を含む８４．６キロの区間を走行。最終日は昌原市中心部の４１．９キロの周回コースでスプリント勝負を繰り広げる。慶尚南道は「大会コースは南海岸の海岸道路、橋、都市区間など、道内の代表的観光インフラを結ぶ構成になっており、参加選手団と観客の双方が『慶南の道』と『海の魅力』を同時に体感できる」とし、「この大会を通じて南海岸の道を世界が走るスポーツ観光フェスティバルへ発展させたい」と話した。また、主要レース区間にはドローンとオートバイカメラを投入して競技を生中継し、ライブ解説も提供する予定だという。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com