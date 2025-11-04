尹前大統領「韓東勲を捕まえろ、撃ってでも殺す」と発言　前陸軍特殊戦司令官が主張

郭種根（クァク・ジョングン）前陸軍特殊戦司令官が、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の内乱首謀の罪で起訴された裁判で、「尹前大統領が『国民の力』の韓東勲（ハン・ドンフン）代表を捕まえてこい、撃ってでも殺すからと言った」と証言した。３日、ソウル中央地裁刑事合議２５部（池貴然部長判事）の審理で証人として出廷した郭氏は、尹氏が直接尋問する過程で「あなた（尹氏）が国民の力の韓東勲前代表ら一部政治家の名前を挙げ、（俺の）前に連れてこい、撃ってでも殺すと言った」と述べた。尹氏が「昨年１０月１日の『国軍の日』行事の後の官邸晩餐で『ソメク（焼酎とビールの爆弾酒）』を回さなかったか。かなり飲んでいたのではないか。政治情勢の話をする状況ではなかったのではないか」と尋ねると、郭氏は「検察でも言えなかったことだが、そこまで言われるなら話す」と前置きし、尹氏が韓氏を言及した事実とともに「前後の文脈で『非常大権』という（言葉を使った）記憶がある」と証言した。尹氏は郭氏の証言を聞きながら笑う場面もあった。尹氏側は「全くの事実無根だ」と反論した。一方、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）から不法政治資金１億ウォンを受け取ったとして起訴された「国民の力」の権性東（クォン・ソンドン）議員は同日、ソウル中央地裁刑事合議２７部（禹仁成部長判事）で開かれた政治資金法違反事件の初公判に、紺のスーツに白いワイシャツ姿で出廷した。左胸には収容番号「２９６１」と書かれたバッジを着用。職業を問われた際、「国会議員」と答えた。傍聴席には権氏と親しかった尹漢洪（ユン・ハンホン）議員らも姿を見せた。権氏側は「２０２２年１月、ソウル汝矣島（ヨイド）の中華料理店で旧統一教会の世界本部長だったユン・ヨンホ氏に会ったのは事実だが、１億ウォンは受け取っていない」と容疑を全面否認した。これに対し「金建希（キム・ゴンヒ）特検」の閔中基（ミン・ジュンギ）特別検察官は「被告人は『尹核関』（尹前大統領の核心関係者の略語）と呼ばれる５期議員で、２０２１年１２月２９日に初めてユン氏に会い、大統領選支援を提案された」とした上で、「ユン氏から、旧統一教会の行事に参加し、国家レベルで支援するなら、大統領選で支援するとの約束とともに１億ウォンの政治資金を受け取った」と主張した。さらに「本件は政治権力と宗教団体が結託した国政壟断事件であり、被告人はその出発点として１億ウォンを受領した」と述べた。ヨ・グンホ記者 yeoroot@donga.com