孫興慜のＦＫデビュー弾、アジア選手初の「ＭＬＳ年間最優秀ゴール」に

孫興慜（ソン・フンミン、ＬＡＦＣ・写真）の絵のようなフリーキックデビューゴールが、米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）の「年間最優秀ゴール」に選ばれた。ＭＬＳ事務局は２８日、公式サイトで「孫興慜のロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）デビューゴールは歴史に永遠に刻まれる。韓国のスーパースターは、ダラス戦で決めた驚異のＦＫで年間最優秀ゴールの栄誉を手にした」と発表した。孫興慜はアジア選手として初めて、かつＭＬＳ年間最優秀ゴールの歴史が始まった１９９６年シーズン以降、ＬＡＦＣ選手としても初の受賞者となった。孫興慜は８月２４日のダラス戦で、ＭＬＳデビュー３試合目にしてフリーキックで初ゴールを決めた。ゴールまで約２２メートルから右足でカーブをかけて蹴ったボールは、ＧＫの手が届かない左上隅に突き刺さった。サッカーデータ専門メディア「FotMob（フットモブ）」によると、孫興慜のデビューゴールに至るＦＫは期待得点値（ｘＧ）が０．０７で、１００回試みてやっと７回成功する計算に相当する。年間最優秀ゴールはファン投票で選出される。孫興慜は得票率４３．５％で、インテル・マイアミに所属する「サッカーの神」リオネル・メッシ（２位、２２．５％）を抑えた。今季リーグ戦で９ゴール３アシストを記録した孫興慜は、ＭＬＳカッププレーオフ（ＰＯ）出場を控えている。西カンファレンス３位のＬＡＦＣは３０日、同カンファレンス６位のオースティンとＰＯ１回戦の第１戦を行う。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com