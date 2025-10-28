バドミントンの男子最強ペア、ソ・スンジェとキム・ウォンホ組がフランスオープンで優勝

バドミントン男子ダブルス世界ランキング１位のソ・スンジェ（２８）、キム・ウォンホ（２６）組が、今シーズン９度目の金メダルを獲得した。ソ・スンジェ、キム・ウォンホ組は２７日、フランス・セソン＝セヴィニエで開催された２０２５世界バドミントン連盟（ＢＷＦ）ワールドツアー・フランスオープン（スーパー７５０）決勝で、インドネシアのファジャル・アルピアン、ムハマド・ショヒブル・フィクリ組（２５位）に２－１（１０－２１、２１－１３、２１－１２）で逆転勝利した。直前のデンマークオープン（スーパー７５０）では１６強で敗退したが、今回の大会で優勝し、欧州ツアー日程を有終の美で締めくくった。男子ダブルスと混合ダブルスでともに世界選手権で金メダルを獲得し、「ダブルスの天才」と称されるソ・スンジェは、昨年までカン・ミンヒョク（２６）と組んで男子ダブルスに出場していた。しかしカン・ミンヒョクの入隊で、２０１８年以来７年ぶりに再びキム・ウォンホとペアを組むことになった。世界ランキング２４８位で出場した今シーズン初戦のマレーシアオープン（スーパー１０００）で「番狂わせ優勝」を果たした後、ドイツオープン（スーパー３００）、さらに世界最高権威の全英オープンも制した。続いてインドネシアオープン（スーパー１００）と日本オープン（スーパー７５０）でも優勝し、７月２２日付の世界ランキング発表で１位に上り詰めた。韓国で男子ダブルス世界ランキング１位が誕生したのは、李龍大（イ・ヨンデ、３７）、柳延星（ユ・ヨンソン、３９）ペア以来で９年ぶりとなる。ソ・スンジェ、キム・ウォンホ組は今年の世界選手権で金メダルを獲得した韓国代表チーム唯一の選手だ。その後、中国マスターズ（スーパー７５０）、コリアオープン（スーパー５００）でも優勝を果たした。ソ・スンジェは「まだシーズンは終わっていない。より良い結果を得られるよう全力を尽くしたい」と語った。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com