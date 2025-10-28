デンマークリーグの曺圭成、負傷明け初のフル出場で今季４点目

ＦＷ曺圭成（チョ・ギュソン、２７、ＦＣミッティラン、写真）が、負傷復帰後初めてフル出場し、今季４ゴール目を挙げた。曺圭成は２６日（現地時間）、ＦＣフレゼリシアとの今季デンマーク・スーペルリーガのアウェー戦に先発出場し、得点を挙げてチームの４－０完勝に貢献した。曺圭成は前半３４分、チームメイトのクロスを右足ノンストップシュートで決め、追加点を記録した。今季４得点目（リーグ３得点・カップ戦１得点）。膝の手術後、リハビリ過程で合併症が発生し、昨シーズンはプレーできなかった。曺圭成は、今年８月に１年３カ月ぶりにピッチに復帰した。先月１８日にはデンマークカップ３回戦で今季初得点を挙げている。曺圭成は、２０２２年カタール・ワールドカップ（Ｗ杯）のグループリーグ・ガーナ戦（２－３、韓国敗戦）で、韓国選手として初めてＷ杯１試合２得点を記録し、一躍スターに浮上した。しかし負傷の影響で、昨年３月以降、代表メンバーに選ばれていない。この日、フル出場し健康ぶりを証明した曺圭成が、再び太極マークを背負うか注目される。韓国代表ＣＢに召集された曺圭成のチームメイトのイ・ハンボム（２３）も先発出場し、チームの無失点勝利を導いた。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com