１０試合出場の孫興慜、９ゴール３アシストで新人王候補に

８月に米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）にデビューした孫興慜（３３・ＬＡＦＣ）が、わずか１０試合の出場で「最優秀新人」に贈られる新人王候補に名を連ねた。ＭＬＳ事務局は２４日、公式ホームページを通じて２０２５シーズン個人賞各部門の候補（上位得票者）を発表した。各クラブの技術スタッフや選手、記者を対象にした投票はすでに終了しており、部門ごとに多くの票を得た上位選手が「最終候補」として公開された。最終受賞者はＭＬＳカップ・プレーオフ（ＰＯ）期間中に発表される予定だ。孫興慜はアンダース・ドレイヤー（２７・サンディエゴ）、フィリップ・ツィンカーナゲル（３１・シカゴ）とともに新人王候補に挙げられた。孫興慜が候補に入った部門は、他国リーグなどでプロ経験を積んだ後、今シーズンＭＬＳにデビューし、５００分以上出場した選手を対象とする「ニューカマー（Newcomer）」だ。年齢制限がある欧州リーグの新人賞とは性格が異なる。ＭＬＳでは２２歳以下の選手の最優秀選手には「ヤングプレイヤー・オブ・ザ・イヤー」が別途授与される。孫興慜はＬＡＦＣ加入後、リーグ戦１０試合に出場し９ゴール３アシストと際立った活躍を見せた。ＬＡＦＣは孫興慜の活躍を支えられ、西カンファレンス３位でＰＯに進出した。孫興慜と受賞を争うドレイヤーは３４試合で１９ゴール１９アシスト、ツィンカーナゲルは３２試合で１５ゴール１５アシストを記録している。「サッカーの神様」リオネル・メッシ（３８、インテル・マイアミ）は最優秀選手（ＭＶＰ）最終候補に名を連ねた。メッシは今シーズン２８試合に出場し、２９ゴール１９アシストを記録して得点王にも輝いた。メッシは孫興慜とＬＡＦＣでの華麗なコンビネーションを誇り、「フンブ・デュオ」と呼ばれるデニス・ブアンガ（３１・２４ゴール９アシスト）、ドレイヤーらと競う。インテル・マイアミは同日、メッシとの３年契約延長を発表した。２０２８年までインテル・マイアミでプレーするメッシはクラブを通じて「来年完成予定の新本拠地マイアミ・フリーダムパークで試合ができることを楽しみにしている。マイアミに来て以来、本当に幸せだ。これからもこのチームでプレーできることを嬉しく思う」とコメントした。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com