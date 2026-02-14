転倒乗り越え大逆転金　チェ・ガオン、雪上種目初の頂点　

チェ・ガオン（１８）が韓国の冬季五輪雪上種目で初の金メダルを獲得した。チェ・ガオンは１３日、イタリア・リビーニョのスノーパークで行われたミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝で９０．２５点を記録し、頂点に立った。今大会で韓国選手団の第１号金メダリストとなると同時に、韓国の雪上種目史上初の金メダルという快挙となった。２００８年１１月生まれで１７歳３カ月のチェ・ガオンは、クロエ・キム（２６・米国）が２０１８年平昌（ピョンチャン）大会で打ち立てた同種目最年少金メダル記録（１７歳１０カ月）を７カ月更新した。チェ・ガオンは１回目、２本目のジャンプで技を試みた際にパイプの縁に顔から落下した。大きく転倒し、しばらく立ち上がれなかった。影響で２回目も予定していた技を十分に披露できなかった。しかし最終３回目で異なる導入とグラブを組み合わせた５種類のジャンプをすべて成功させ、この日出場した１２人で唯一の９０点台をマークした。ショートトラック最年少代表のイム・ジョンオン（１９）は同日、ミラノで行われた男子１０００ｍで銅メダルを獲得した。任寶美 bom@donga.com