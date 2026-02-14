「酔いたくない」若年層　低アルコール焼酎・ノンアルビールにシフト

世界的に酒を控える文化が広がる中、国内外の酒類市場もこれに合わせて急速に変化している。業績が鈍化した酒類メーカーは、低アルコールやノンアルコール製品を前面に打ち出し、「低度数」中心へと体質改善を図る動きが強まっている。韓国の酒類消費量は、この１０年で明確な減少傾向を示している。１３日、国税統計ポータルによると、国内酒類出荷量は２０１５年の４０１万４８７２キロリットルから、コロナ禍だった２０２１年に３２１万４８０７キロリットルへと減少し、２０２４年には３１５万１３７１キロリットルまで縮小した。２０１５年比で約２１％の減少となる。業績も直撃を受けた。金融監督院の電子公示システムによると、ロッテ七星（チルソン）飲料は２０２４年に売上高４兆２４５億ウォンを計上し「４兆ウォン時代」を開いたが、昨年は３兆９７１１億ウォンで１．３％減少した。とりわけ酒類部門の売上は２０２４年の８１３４億ウォンから昨年は７５２７億ウォンへと約７．５％減少した。昨年の営業利益は１６７２億ウォンで、前年（１８４９億ウォン）比９．６％減少した。ハイト眞露（ジンロ）も昨年売上高が２兆４９８６億ウォンと、前年（２兆５９９２億ウォン）比３．９％減少し、営業利益も１７２１億ウォンで前年（２０８１億ウォン）比１７．３％減と大幅に落ち込んだ。サミルＰｗＣ経営研究院は昨年発刊の報告書『酒を楽しむ時代』で、「ＭＺ世代を中心にアルコール摂取を最小化し、健康的な生活を志向する『ソーバー（Ｓｏｂｅｒ）ライフ』が広がった影響だ」と分析した。消費減に対応し、各社は主力商品の度数を引き下げ、低度数競争を加速している。ロッテ七星飲料は昨年７月「チョウムチョロム」を１６．５度から１６度に下げ、先月にはゼロシュガー焼酎「セロ」も１６度から１５．７度へ引き下げた。ハイト眞露の「ジンロ」も２０１９年発売当初の１６．９度から徐々に下げ、今月１２日には１５．７度に調整した。ノンアルコールビールの発売も拡大している。ＯＢビールの「カスオールゼロ」やハイト眞露の「ハイトゼロ０．００」などが代表例だ。海外も同様の流れだ。国際酒類市場研究所（ＩＷＳＲ）が昨年６月に発表した報告書によると、２０２４年の世界総酒類消費量は４７７２億本で前年より１％減少し、２０１９年比でも約２％減となった。これを受け、ハイネケン０．０、チンタオ・ノンアルコリック、ギネス０．０など様々なノンアルコール製品が相次いで投入されている。世界のノンアルコール、ノンアルコールビール市場も拡大を続けており、グローバル調査会社スタティスタによれば、市場規模は２０２０年の２３０億ドルから２０２５年４００億ドル、２０２９年には５００億ドルへ成長する見通しだ。最近は五輪の舞台でもノンアルコールを前面に出したマーケティングが展開されている。ＡＢインベブは、２００４年のパリオリンピックでノンアルコールビール「コロナ・セロ」を公式ビールとして支援した。今年開かれているミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピックの期間中、ＯＢビールも「カス０．０」を前面に出し、消費者参加型イベントを展開している。キム・ダヨン記者 damong@donga.com