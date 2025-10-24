アイスホッケーのイ・チョンミン、韓国選手初のＡＨＬ進出

韓国男子アイスホッケー代表チームの主力フォワード、イ・チョンミン（２６）が韓国選手として初めてアメリカンホッケーリーグ（ＡＨＬ）に進出した。ＡＨＬは「夢の舞台」とされる北米アイスホッケーリーグ（ＮＨＬ）の２部リーグにあたる。元所属チームのＨＬ安養（アンヤン）や大韓アイスホッケー協会によると、イ・チョンミンは２２日、ＡＨＬのクリーブランド・モンスターズと入団契約を結んだ。クリーブランドはＮＨＬコロンバス・ブルージャケッツ傘下のチーム。イ・チョンミンは昨シーズン、３部に相当するイーストコースト・ホッケー・リーグ（ＥＣＨＬ）で大活躍し、クリーブランドのユニフォームを着ることになった。イ・チョンミンはＥＣＨＬのブルーミントン・バイソンズで２０２４～２０２５シーズンのレギュラーリーグ６２試合に出場し、２２ゴール３３アシストを記録、チーム内ポイント（ゴール＋アシスト）２位に入った。ユース時代から特大の有望株として注目されたイ・チョンミンは、カナダのジュニアリーグやスウェーデンのプロリーグを経て、２０２３年にＨＬ安養に入団した。２０２３～２０２４シーズンのアジアリーグアイスホッケー・レギュラーリーグでは２９試合で１８ゴール２３アシストを記録し、リーグ史上初のデビューシーズン最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた。当時、安養はイ・チョンミンの活躍に支えられ、アジアリーグアイスホッケー通算８度目のファイナル優勝を果たした。２０２４～２０２５シーズン途中の昨年９月にブルーミントンと契約し、再び海外の舞台へと向かった。鄭允喆 trigger@donga.com