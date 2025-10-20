「赤パンツ」の金世煐、海南でＬＰＧＡ通算１３勝目

「キム・セヨン！（金世煐）」「南道の娘」金世煐（キム・セヨン、３２）が海から吹き付ける秒速５．６メートルの強風を突き破って優勝パットを決めると、３万余りの故郷のファンが金世煐の名前を声高に叫んだ。２０２０年１１月の米国女子ツアー（ＬＰＧＡ）、ペリカン女子選手権以来、約４年１１カ月ぶりの優勝となり、金世煐自身も感激のあまり何度も空を見上げ、両手を高く突き上げた。金世煐はこの日、自身のトレードマークの赤パンツを身に着けて久々の優勝の喜びをかみしめた。金世煐は１９日、全羅南道海南（チョルラナムド・ヘナム）のパインビーチゴルフリンクス（パー７２）で開催されたＬＰＧＡツアーＢＭＷ女子選手権の第４ラウンド（最終日）で、６バーディ１ボギーの５アンダー６７をマークした。通算２４アンダー２６４で、金世煐は２位の畑岡奈紗（２６・日本）を４打差で抑え、頂点に立った。優勝賞金３４万５０００ドル（約４億９０００万ウォン）を獲得した。今回の優勝は金世煐にとってとりわけ意義深いものとなった。大会が開催された海南は、金世煐の故郷、全羅南道霊岩郡（ヨンアムグン）に隣接する都市である。優勝への渇望に苦しんでいた★金世煐は、故郷の地で圧倒的な応援を受け、ＬＰＧＡツアー通算１３勝目を挙げた。特に第１ラウンドで１０アンダーのコースレコードを記録し、好スタートを切った金世煐は、第１ラウンドから首位を守り切る「ワイヤートゥワイヤー」優勝で故郷ファンの声援に応えた。海南＝キム・ジョンフン記者 hun@donga.com