秋夕連休明けも食材価格の上昇止まらず、コメ価格が１年で２４％上昇

需要が集中する秋夕（チュソク、旧暦８月１５日の祝日）の連休が過ぎても、食材価格の高止まりが続いている。韓牛（ハヌ）ヒレ肉の１等級が１年前より約１１％値上がりするなど、国産畜産物が上昇傾向を示しているうえ、輸入品も値上がりしているためだ。季節外れの秋雨の影響で、コメや果物の価格にも赤信号が灯っている。畜産物品質評価院・畜産流通情報によると、１８日時点の韓牛ヒレ肉１等級の平均小売価格は１００グラム当たり１万４２６１ウォンで、１年前（１万２８８６ウォン）より１０.７％高かった。平年（１万３２６２ウォン）と比べても７.５％高い水準だ。ロース１等級の価格も、前年（９８０６ウォン）より３.９％高の１００グラム当たり１万１８７ウォンだった。スープ用として多く使われるブリスケットは、１＋等級と１等級のいずれも前年よりそれぞれ１０.９％と６.５％高かった。韓牛価格が上昇傾向を見せているのは、昨年の供給過剰で価格が下がった反動で、今年はと畜頭数が減少したためだ。昨年の韓牛と畜頭数は過去最多の９９万頭だったが、韓国農村経済研究院・農業観測センターは今年は９２万９千頭程度になると予測している。輸入牛肉の価格も上昇している。米国産カルビ（冷凍）は１００グラム当たり４４９８ウォンで、１年前（４２７９ウォン）より５.１％高かった。平年（３６７８ウォン）と比べると２２.３％の急騰だ。米国産ショートリブ（冷蔵）も、前年比１２.２％、平年比２１.６％上昇した。豚肉も１年前より値上がりしている。１８日時点でのサムギョプサル（豚のバラ肉）１００グラム当たりの平均小売価格は２８７２ウォンで、前年（２６８７ウォン）比６.９％上昇した。同期間のモクサル（肩ロース）価格も５.１％高い１００グラム当たり２６８６ウォンだった。と畜頭数や国産在庫量の減少に加え、国際価格の上昇で輸入量が減少し、国産品への需要が高まった影響とみられる。１０月に入り降水量が増えたことで、コメと果物の価格も不安定になっている。韓国農水産食品流通公社（ａＴ）によると、１７日時点のコメ２０キログラム当たりの平均小売価格は６万６０７５ウォンだった。今月２日に６万８０００ウォンを超えていた時点よりは下がったが、１年前より２４.１％高い水準だ。当初は新米の出荷が始まれば価格が安定するとみられていたが、頻繁な秋雨により出荷時期が遅れている。リンゴ（品種＝ホンロ）１０個の価格も、前年比１６.４％高い２万６８６５ウォンだった。政府は、割引販売イベントを通じて消費者負担の軽減を図る方針だ。来月のキムジャン（越冬用キムチ漬け込み）シーズンに合わせて豚肉の割引販売を行い、今月２８日から来月１０日までは「韓牛デー」と連携して韓牛を割引販売する計画だ。世就市＝キム・スヨン記者 syeon@donga.com