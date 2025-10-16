ハンファエアロ、米企業と連携し「短距離離着陸無人機」市場攻略へ

韓国防衛装備大手のハンファエアロスペースは、米国の無人機専門企業と手を組み、グローバル短距離離着陸（ＳＴＯＬ）無人機市場の攻略に乗り出す。狭い都市部でも運用可能な無人機を開発する計画だ。ハンファエアロスペースは１５日、米ワシントンで１４日（現地時間）に開かれた米陸軍協会の防衛展示会で、ジェネラル・アトミクス・エアロノーティカル・システムズ（ＧＡ－ＡＳＩ）と短距離離着陸無人機「グレイ・イーグル-ＳＴＯＬ（ＧＥ－ＳＴＯＬ）」の共同開発契約を締結したと発表した。従来の無人機は１キロ以上の滑走路を必要としたが、両社によれば本機は１００メートル程度の滑走路が確保できれば離着陸が可能だという。そのため、甲板の短い艦船、野原、都市部、海岸などでも運用できる。両社はＧＥ－ＳＴＯＬの実証機１機を開発し、２０２７年に初飛行を行う計画であり、２８年に購入国へ引き渡す方針だ。開発過程ではハンファエアロスペースがエンジン・ランディングギア・燃料系統などを、ハンファシステムが航空電子装備と任務装備を供給する予定だ。これに備え、ハンファエアロスペースは国内に生産施設も設立する計画だ。これに先立ち、同社は、増資などで確保した資金３千億ウォンなど総額７５００億ウォンを無人機事業に投資すると明らかにしていた。チェ・ウォンヨン記者 o0@donga.com