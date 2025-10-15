「財布を豊かにしてくれてありがとう」　パランティアのグッズ求め行列

「私の財布を豊かにしてくれたパランティアを思えば、数万ウォンのグッズぐらい……」「右肩上がりの神話」とされる米国の人工知能（ＡＩ）ソフトウエア企業、パランティアが１４日午後、ソウル市城東区聖水洞（ソンドング・ソンスドン）で開いたポップアップストア前。列に並んでいた株主のパク氏（２９）は興奮気味にこう語った。カフェの従業員として働くパク氏は、半年前にパランティア株を購入。株価の上昇に伴い、いまや熱心なファンとなった彼は、勤務日を入れ替えてまで現場を訪れたという。パランティアは今年、ナスダック１００指数構成銘柄の中で最も高い上昇率（１３５％）を記録し、米国時価総額上位２０社に一気に躍り出た株式市場のスターだ。膨大なデータを分析し課題を解決する「データ基盤のオペレーティングシステム」を構築する企業であり、米中央情報局（ＣＩＡ）などを顧客に成長してきた。企業間取引（Ｂ２Ｂ）や企業対政府間取引（Ｂ２Ｇ）中心だったパランティアが、ポップアップストアという形で初めて一般顧客との「スキンシップ」に踏み出したことで、同日現場には大きな注目が集まった。１４日と１５日の２日間、正午から午後８時までグッズを販売すると告知されるや、いわゆる「西学蟻（海外株への個人投資家）」たちは「オープンラン」「ウェイティング」をいとわなかった。４０代の女性株主のイ氏は「オープン２時間前に来たのに、すでに１００メートルの列ができていた」と話した。行列の中には、アレックス・カープＣＥＯの著書『テック共和国のつくり方』を手に待つ人の姿もあった。数百メートルに及ぶ行列は一時、ポップアップストアの建物を一周しても足りず、道路の一部までジグザグに取り囲んだ。前日、東亜（トンア）日報とのインタビューで、「あなた以外にも私のファンは大勢いる」と笑っていたカープ氏の言葉が、まさに現実の光景として現れた瞬間だった。この様子は、インスタグラムなどソーシャルメディア（ＳＮＳ）で「実質的な株主総会だ」と話題にもなった。とくに午後１時２０分ごろ、カープ氏が短時間姿を見せると、株主たちは歓声を上げた。「カープ！カープ！フォト・ウィズ・ミー（一緒に写真を撮ってください）！」。誰もがスマートフォンを掲げ、カープ氏と自分の顔を一緒に撮ろうとつま先立ちになった。ポップアップストアで人気を集めたグッズは、カープ氏が来韓以降連日着用している帽子だった。前面にパランティアのロゴだけが入ったシンプルなデザインで、株主らは「カープがかぶる帽子なら自分もまねしたい」と口をそろえた。チェ・ウォンヨン記者 o0@donga.com