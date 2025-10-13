ウォン安、今年の平均相場１ドル＝１４１２ウォン　金融危機時を超える下落

今月１０日までの今年の対ドルのウォン相場平均は１ドル＝１４１２．２３ウォンで、ウォン安が「ニュー・ノーマル」となりつつある。これは国際通貨基金（ＩＭＦ）の通貨危機直後の１９９８年の年平均（１ドル＝１３９４．９７ウォン）を超える下落水準だ。こうした傾向が続けば、今年の年平均の対ドルのウォン相場は過去最悪のウォン安ドル高となる見込みだ。「ドル安」がはっきりしている局面でも、ウォン安が急激に進んでいる。１２日、韓国銀行によると、今年１月２日から今月１０日までの対ドルウォン相場の平均（週間取引終値基準）は１ドル＝１４１２．２３ウォンだった。年末まで残り２か月余りの時点で、年平均相場が既に１ドル＝１４００ウォン台に達している。１１日午前２時の夜間取引の終値も、１ドル＝１４２７．００ウォンに達した。この流れが続けば、今年の平均相場は１ドル＝１４００ウォン台となる公算が大きい。１９９８年の平均を超え、過去最悪のウォン安へと進むことになる。対ドルウォン相場は、昨年末に起きた非常戒厳事態の影響で、今年４月９日に年中最安の１ドル＝１４８４．１ウォンまでウォン安が進んだ。その後、５月の大統領選を控えて、政治の落ち着きへの期待から月間平均は１ドル＝１３９０～１３９９ウォン台に戻った時期もあった。しかし、米国向け３５００億ドル規模の投資方式をめぐる米国との合意が得られないまま、ウォン相場は再び１ドル＝１４００ウォン台へ戻った。ウリ銀行エコノミストのパク・ヒョンジュン氏は、「現在のウォン安は韓国経済のファンダメンタルズ（基礎体力）が弱いことを示している」とし、「１ドル＝１４００ウォン台を新たな均衡点と見て、中長期的対策を策定する必要がある」と指摘した。ハン・ジェヒ記者 hee@donga.com