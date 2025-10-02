ドジャース・大谷、ＰＳ初打席から本塁打

前年覇者のロサンゼルス・ドジャースにとって、ワイルドカード・シリーズ（ＷＣ・３戦２勝制）の舞台はあまりに狭く見えた。ドジャースは１日、本拠地でシンシナティ・レッズと対戦した米大リーグのポストシーズン（ＰＳ）、ナショナル・リーグＷＣ第１戦で本塁打５本を放ち、１０－５で勝利した。大谷翔平（３１）とテオスカー・ヘルナンデス（３３）がそれぞれ２発を放ち、トミー・エドマン（３０）も３回裏にソロ弾を追加した。ドジャースの１番・指名打者で出場した大谷は、１回裏の初打席から本塁打で先制パンチを見舞った。レギュラーシーズンで自己最多の５５本塁打を放った大谷は、相手先発投手ハンター・グリーン（２６）の時速１００．４マイル（約１６１．６キロ）の速球を打ち返し、右スタンドに運んだ。大谷が大リーグで本塁打につなげた球のうち、最も速い球だった。その後も６－０とリードした６回裏２死一塁の場面で飛距離１３８．４メートルの特大２ランを放った。これは大リーグがスタットキャストで飛距離を計測し始めた２０１５年以降、ドジャースの選手がＰＳに打った最長本塁打となった。５番で出場したヘルナンデスは３回裏（３点）と５回裏（１点）に連続本塁打を放った。ロサンゼルス・エンゼルスに在籍した６年間、一度もＰＳの舞台を踏めなかった大谷は、ドジャース移籍後初シーズンとなった昨年、指名打者としてのみ出場し念願のワールドシリーズ（ＷＳ）制覇を経験した。今年ＰＳでは投手としても登板する予定だ。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は「今年のＷＣが第３戦までもつれ込めば、大谷が第３戦で先発登板する可能性もある」と話した。大谷は「レギュラーシーズンの最後に投打ともに感触が良かったので、すっきりした気持ちでＰＳに臨んでいる。最後まで全力を尽くす」と語った。内野手の金慧成（キム・ヘソン、２６）はＷＣエントリーに名を連ねたが、第１戦には出場しなかった。シカゴ・カブスも同日、本拠地で行われたナ・リーグＷＣ第１戦でサンディエゴ・パドレスを３－１で下し優位に立った。アメリカン・リーグのＷＣ２試合はいずれもビジターが勝利した。デトロイト・タイガースはクリーブランド・ガーディアンズを２－１で、ボストン・レッドソックスはニューヨーク・ヤンキースを３－１でそれぞれ破った。任寶美 bom@donga.com