「ＭＵＳＩＮＳＡ」が１２月に中国進出　２０３０年までに１００店舗目指す



ファッションプラットフォームのＭＵＳＩＮＳＡ（ムシンサ）が、中国のオフライン市場に本格参入する。１２月に上海で初の店舗を開設し、２０３０年までに１００店舗以上に拡大する計画だ。



ムシンサは１２月、上海・淮海路に自社ブランド（ＰＢ）「ＭＵＳＩＮＳＡ ＳＴＡＮＤＡＲＤ（ムシンサ・スタンダード）」の旗艦店（フラッグシップストア）を開くと発表した。店舗面積は計１３００平方メートル（約４００坪）で、ムシンサ・スタンダードの店舗としては３番目の規模となる。年末には上海・安福路にオフラインのセレクトショップ「ＭＵＳＩＮＳＡ ＳＴＯＲＥ」も出店する。ムシンサの関係者は「淮海路と安福路は、それぞれ大衆性と嗜好性を象徴する主要商業エリアであり、現地消費者を狙うのに最適な立地だ」と説明した。



上海進出を皮切りに、ムシンサは２０３０年までに、中国国内の店舗を１００店舗以上に拡大する計画だ。来年前半には南京東路、徐家匯、杭州の３地域にも店舗を追加出店する。さらに中国のＥＣプラットフォーム「天猫（Ｔｍａｌｌ）」の旗艦店と連携し、２０３０年までにオンライン・オフライン統合で売上１兆ウォンの達成を目指している。



ムシンサが中国進出を急ぐのは、韓国国内で確認された中国人消費者の需要を現地で取り込む戦略とみられる。セレクトショップ「ＭＵＳＩＮＳＡ ＳＴＯＲＥ 聖水（ソンス）＠大林（テリム）倉庫」の第２四半期（４〜６月）の中国人取引額は前期比３.５倍以上に増加し、同期間「ＭＵＳＩＮＳＡ ＳＴＯＲＥ 弘大（ホンデ）」店舗は１８０％成長した。





キム・ダヨン記者 damong@donga.com