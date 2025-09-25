ＡＩ追い風でＤＲＡＭ価格が年内最高値、三星・ＳＫも期待

人工知能（ＡＩ）産業の拡大に伴い、メモリ半導体の価格上昇が続く中、三星（サムスン）電子やＳＫハイニックスなど韓国勢の業績改善への期待が高まっている。来年から次世代の高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）であるＨＢＭ４の販売が本格化すれば、半導体市況の成長が２～３年続く、いわゆる「スーパーサイクル」に突入するとの見方も出ている。●年内最高値を更新したＤＲＡＭ価格２４日、市場調査会社トレンドフォースによると、先月のＤＲＡＭ汎用品（ＤＤＲ４・８ＧＢ）の平均現物価格は５．８７ドルとなり、年内の最高値を更新した。年明けには１ドル前半にとどまっていたＤＲＡＭ価格は、先月に５．７０ドルを突破し、最近は６ドルに迫っている。半導体業界では、ＡＩ（人工知能）産業の拡大とサーバー市場の更新サイクルが重なり、ＤＲＡＭ需要が急速に伸びているものの、供給量が限られているため品薄状態が生じているとの見方が広がっている。ＮＡＮＤ型フラッシュメモリもＡＩインフラ需要の高まりを受けて価格が上昇している。半導体各社は相次いでメモリ半導体の値上げに踏み切っている。米マイクロンやサンディスクなどがＤＲＡＭとＮＡＮＤ型フラッシュメモリの値上げを予告。海外報道によると、三星電子も最近、取引先に対し今年第４四半期（１０～１２月）のＤＲＡＭ価格を最大３０％、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリの価格を最大１０％引き上げると通知したという。メモリ価格の上昇を背景に、半導体各社の業績改善への期待も高まっている。半導体業界の「業績バロメーター」とされる米マイクロン・テクノロジーは２３日（現地時間）、今年第３四半期（７～９月）の売上高が前年同期比４６％増の１１３億２０００万ドル（約１５兆８２３０億ウォン）に達したと発表した。これは、市場予想（１１１億５０００万ドル）を２億ドル上回る水準だ。営業利益も同期間に１２６．６％増の３９億５５００万ドルとなり、大幅な伸びを示した。三星電子とＳＫハイニックスなど韓国の半導体大手も、第３四半期に「サプライズ決算」を達成する可能性が高いとの見方が出ている。金融情報会社ＦＮガイドによると、三星電子の７〜９月期営業利益は９兆６６８７億ウォン、ＳＫハイニックスは１０兆７１７５億ウォンに達する見通しだ。とりわけ、来年以降にＨＢＭの販売が本格化すれば、業績の上昇基調が一段と加速するとの予測もある。三星電子とＳＫハイニックスはＨＢＭ４の開発を終え、大量生産体制を整えたとされる。産業研究院のキム・ヤンペン専門研究員は「ＡＩ向け半導体の需要拡大はすでに大勢となっており、今後も続くとみられる」と述べ、「ＡＩによるスーパー好況を追い風に、三星電子やＳＫハイニックスなど韓国の半導体大手の業績が大きく伸びることが期待される」と話している。●「需要はＡＩに集中、スーパーサイクル断定は時期尚早」ただし、現在の半導体需要はＡＩに偏っており、パソコン（ＰＣ）やスマートフォンなど情報技術（ＩＴ）全体の需要回復には至っていない。このためスーパーサイクルと断定するのまだ早いとの慎重な見方も出ている。とりわけ、ＰＣやスマートフォンなどの市場は、米ドナルド・トランプ政権による高関税政策の影響で、さらなる低迷に陥る可能性があると指摘される。関税によって製品価格が上昇すれば、購買意欲が減退し、在庫が積み上がる悪循環に陥りかねないという。米調査会社ガートナーは先月、「関税の影響や市場の不透明感からＰＣの購入が先送りされており、今年の導入ペースはやや鈍化する見通しだ」と指摘した。さらに、調査会社カウンターポイント・リサーチはスマートフォン市場について「今年の世界スマートフォン生産台数は、関税や産業全体の減速を背景に１％減少する見込みだ」との予測を示した。半導体業界の関係者は「現時点ではＡＩ向け半導体の需要見通しは明るいが、米中対立など地政学的リスクが拡大しており、楽観視するには慎重さが必要だ」と分析している。イ・ドンフン記者 パク・ヒョンイク記者 dhlee@donga.com