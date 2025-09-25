「世界のＨＢＭ１０製品のうち８製品はＫメモリ」

世界の高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）市場において、１０製品中８製品を韓国企業が生産していることが調査の結果明らかになった。今年末に第６世代ＨＢＭであるＨＢＭ４の出荷が始まれば、韓国の市場支配力はさらに強固になるとの見方も出ている。２４日、市場調査会社カウンターポイント・リサーチによると、今年第２四半期（４〜６月）のＨＢＭ市場シェア（出荷量ベース）は、ＳＫハイニックスが６２％、マイクロンが２１％、三星（サムスン）電子が１７％で、ＳＫハイニックスと三星電子の２社合計で７９％と試算された。シェア首位のＳＫハイニックスは今月１２日、ＨＢＭ４の開発完了と量産体制の構築を正式に発表し、次世代ＨＢＭ市場での主導権争いに本格的に乗り出す準備を整えたとしている。三星電子は第２四半期に予想より低い市場シェアにとどまったものの、カウンターポイント・リサーチは来年にはＨＢＭシェアが３０％を超えると予測している。これは、５世代ＨＢＭであるＨＢＭ３Ｅの１２段製品が最近、エヌビディアの品質テストに合格し納入を開始したことに加え、ＨＢＭ４も開発済みで量産準備が整いつつあるためだ。一方、中国企業のＨＢＭ技術は急速に追い上げているものの、韓国企業にはまだ追いついていないことが調査で示された。カウンターポイント・リサーチのチェ・ジョング責任研究員は、「中国は長鑫メモリーテクノロジー（ＣＸＭＴ）を中心にＨＢＭ３の開発を進めているが、動作速度や発熱などの技術的課題がまだ解決できておらず、当初今年に予定していた製品出荷は来年下半期（７〜１２月）になる見込みだ」と分析した。また、ファーウェイが独自開発したＨＢＭ『ＨｉＢＬ１.０』も、一般的なＨＢＭ製品と比べ速度が半分以下の初期段階製品と評価されている。イ・ミンア記者 omg@donga.com