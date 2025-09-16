与党も野党も…早くも地方選モード

李在明（イ・ジェミョン）政権発足後初の全国規模選挙となる２０２６年６月３日実施の地方選挙まで２６０日と迫り、政界では早くも地方選をめぐる熱い動き★が始まっている。李大統領は１２日、江原道（カンウォンド）地域で開かれたタウンホールミーティングで、江原道鉄原（チョルウォン）出身で江原道知事候補として名前が挙がっている禹相虎（ウ・サンホ）大統領政務首席秘書官に直接言及した。金潤徳（キム・ユンドク）国土交通部長官が、東海岸鉄道の三陟（サムチョク）－江陵（カンヌン）高速鉄道区間の高速化事業について「禹首席が私を見るなり『それを一番にやらなければならない』と言ったが、必ず実現させる」と述べると、李大統領は笑いながら「禹首席にやれと言えばよかったな。あの人が江原道出身だからそう言ったんだろう」と語った。この日の行事には禹氏も出席した。与党「共に民主党」内では全賢姫（チョン・ヒョンヒ）、金炳周（キム・ビョンジュ）、韓俊鎬（ハン・ジュノ）、李彦周（イ・オンジュ）などの最高委員と、文振碩（ムン・ジンソク）、姜準鉉（カン・ジュニョン）、李源澤（イ・ウォンテク）、朱哲鉉（チュ・チョルヒョン）など一部の市・道党委員長らが地方選出馬のうわさに上っている。最高委員と市・道党委員長が地方選に出馬するには、それぞれ６カ月前、８カ月前までに辞任しなければならないため、近く出馬予定者が明確になる見通しだ。民主党は先月、地方選企画団を設置し、公認制度や選挙戦略、政策企画など具体的な議論に入った。野党「国民の力」の執行部は１５日、来年の地方選で最大の激戦区となる釜山（プサン）で現場最高委員会を開き、１泊２日の日程で地方選準備に火をつけた。同党の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表は釜山での最高委で、韓国産業銀行の釜山移転、海洋水産部の移転、釜山新港や加徳島（カドクド）新空港建設などを列挙し、「釜山の発展に党の総力を注ぐ」と強調した。政界の関係者は「来月の秋夕（チュソク）が過ぎれば本格的な地方選モードに入るだろう」とし、「李在明政権下で初の全国規模選挙であり、政局に大きな影響を及ぼす選挙となるだけに、早期過熱の兆しが見えている」と語った。チョ・グォンヒョン記者 キム・ジュンイル記者 buzz@donga.com · jikim@donga.com