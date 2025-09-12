がん治療の世界トップ１０に韓国３病院がランクイン

米ニュース週刊誌ニューズウィークが選んだがん分野の世界最高病院の上位１０位内に、韓国の３病院が名を連ねた。１０日（現地時間）、ニューズウィークが公開した１２の臨床分野別「２０２６年の世界最高専門病院」のランキングによると、がん分野では、三星（サムスン）ソウル病院が、米メモリアルスローンケタリングがんセンターと米国ＭＤアンダーソンがんセンターに次いで３位となり、ソウル峨山（アサン）病院は４位、ソウル大学病院は８位を記録した。がん分野の上位１０位内の病院には、米国の４病院と韓国の３病院、フランス、英国、カナダがそれぞれ１病院だった。他の分野でも、韓国病院の勢いが目立った。ソウル峨山病院は、消化器や内分泌、神経、泌尿器、整形の６分野で、三星ソウル病院は、消化器や泌尿医学などの３分野でそれぞれグローバル１０位内に入った。ソウル大学病院は、泌尿器分野で米クリーブランドクリニックに次いで２位となっている。セブランス病院は、整形外科分野で９位についた。ただ、産婦人科分野では、世界５０位内に入った国内病院が１つもなかった。小児青少年科は、１１位のソウル大学病院を除けば、５０位内に含まれた国内病院はなかった。心臓手術分野では上位１５０位内に国内の４病院が含まれている。パク・ギョンミン記者 mean@donga.com