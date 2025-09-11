ＬＧ電子、東京の真ん中に超高画質サイネージを設置

ＬＧ電子は、日本の都心のシンボルに透明有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のサイネージ（電子看板）を供給することにした。１０日、ＬＧ電子は１２日、東京の高輪ゲートウェイ駅近くにオープンする総合ショッピングセンター「ニュウマン高輪」に、透明ＯＬＥＤサイネージなどプレミアムディスプレイを供給する。ニュウマン高輪は、日本最大の鉄道会社「東日本鉄道株式会社」の子会社ルミネが推進している地域再造成事業の主要建物だ。６万平方メートルの全体面積に１８０店舗余りが出店した総合ショッピングセンターで、１２日に公式にオープンする。ＬＧ電子は、建物内のイベントホールに約３８０インチに達する大型透明ＯＬＥＤサイネージを設置することにした。５５型モデル計１６台を配置した。透明ＯＬＥＤサイネージは、画面越しに見える透明さとＯＬＥＤの高画質を全て持ち合わせている。四方につなげて貼ることができるので、大きさに制限がなく、透明ビデオウォールの具現化が可能だ。建物の北館と南館２階の入口には、超高画質サイネージであるＬＧマグネットがそれぞれ設置してある。ＬＧＭＡＧＩＮＩＴ（ＬＧマグニット）は、１００μm（マイクロメーター）以下のマイクロ発光ダイオード（ＬＥＤ）が自ら光と色を出すディスプレイだ。ＬＧ電子は、透明ＯＬＥＤサイネージなどプレミアム級サイネージとＯＬＥＤテレビを前面に出し、「海外ブランドの墓場」と呼ばれる日本市場で善戦している。昨年、日本で７０型以上の超大型ＯＬＥＤテレビ部門で１位につくなど、プレミアムテレビ市場で成果を出している。ＬＧ電子は、日本市場のほか、グローバル主要名所に透明ＯＬＥＤサイネージを設置し、事業を拡大している。昨年、シンガポールの代表的観光名所「ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ」にも、５５型透明ＯＬＥＤサイネージが設置された。ＬＧ電子の白基文（ペク・ギムン）ＩＤ事業部長（専務）は、「透明、超高画質のような差別化された技術で、革新的な顧客経験を提供するプレミアムサイネージを前面に出し、グローバル商業用ディスプレイ市場のリーダーシップを強化する」と述べた。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com