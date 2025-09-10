トランプ氏次男「韓国は米国にならい仮想通貨に積極参入を」

「韓国は、アジアで突出した仮想通貨の競争力を備えています。市場規模も米国に次いで２番目に大きいです」ドナルド・トランプ米大統領の次男のエリック・トランプ（写真）は９日、ソウル江南区（カンナムグ）のグランドインターコンチネンタルソウルパルナスで開かれた「アップビットＤカンファレンス（ＵＤＣ）」で、ドゥナムのユン・ソンジュ最高ブランドインパクト責任者（ＣＢＩＯ）の質問に対してこのように答えた。エリック氏は、ビットコインの採掘企業「アメリカンビットコイン」の共同創立者であり、最高戦略責任者（ＣＳＯ）だ。トランプ一家の不動産事業を運営するトランプグループの副社長でもある。エリック氏とユンＣＢＩＯとの対談は、オンラインで行われた。エリック氏は、「韓国がアジアの仮想通貨の首都になれるか」というユンＣＢＩＯの質問に対し、「韓国の意志にかかっている」とし、「伝統的な金融人を説得することは容易ではないが、彼らが受け入れなくてもすでに流れは始まっている」とし、「米国を見て、韓国も（仮想通貨に）積極的に参入することを願う」と説明した。エリック氏は、韓国国内で新規不動産プロジェクトを検討しているというニュースも伝えた。エリック氏は、「現在、ソウルに６つのビルを持っているが、いくつかの大きな（不動産投資の）チャンスを調べている」とし、「韓国で、私たちの名前（トランプ）を再び見ることになるだろう」と自信を示した。カン・ウソク記者 wskang@donga.com