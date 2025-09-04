イカゲームを抜いた「ＫＰＯＰガールズ！」、ネットフリックス史上最多視聴

ネットフリックスのアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」（写真）が、「イカゲーム」シーズン１を抜いてこれまでのネットフリックのスコンテンツの中で最も多く見られた作品となった。３日、ネットフリックスの公式サイト「トゥドゥム」によると、「ＫＰＯＰガールズ！」の累計視聴数は２億６６００万回だった。これは、これまで史上１位と２位だった「イカゲーム」シーズン１（２億６５２０万回）と「ウェンズデー」シーズン１（２億５２１０万回）を越えた記録だ。これで「ＫＰＯＰガールズ！」は、ネットフリックスで映画とショー部門などを通じて最も多く視聴した作品になった。「ＫＰＯＰガールズ！」の史上１位の記録は、しばらく破られそうにない。ネットフリックスは、作品を公開後、９１日間の累計視聴数を集計し、利用者が最も多く見た映画とショーを選ぶ。今年６月２０日に披露した「ＫＰＯＰガールズ！」は、集計期間がまだ２週間も残っており、累計視聴数は３億回を超える可能性もある。「ＫＰＯＰガールズ！」のオリジナルサウンドトラック（ＯＳＴ）の人気も相変わらず高い。米ビルボードは２日（現地時間）、チャート予告記事を通じて、「ゴールデン（Ｇｏｌｄｅｎ）」が前週と同じようにメインシングルチャート「ホット１００」のトップについたと明らかにした。これで、ゴールデンは非連続で通算３週間１位となっている。先週基準で、ビルボードホット１００入りを果たしたＫポップは計１２曲だった。ゴールデンをはじめ、「ユア・アイドル」（４位）、「ソーダ・ポップ」（５位）、「ハウイツ・ダン」（１０位）など、「ＫＰＯＰガールズ！」のＯＳＴだけで８曲だった。今週は、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓの「セレモニー（ＣＥＲＥＭＯＮＹ）」がホット１００に５２位入りし、このチャートのＫポップは、１３曲に増える可能性が高くなっている。「ゴールデン」を歌った歌手たちは、米大衆音楽授賞式にも招待された。２日、「２０２５ＭＴＶビデオミュージックアワード（ＶＭＡ）」の公式Ｘアカウントによると、映画の中のガールズグループ「ハントリックス」の歌を担当した歌手イジェやレイ・アミ、オードリー・ヌナは７日、米ニューヨークＵＢＳアリーナで開かれるＶＭＡ授賞式で授賞者として舞台に立つ。イジェは、ＶＭＡが掲示した映像で「私たちが出演することになり、とても嬉しい」とし、「皆授賞式で会えることを願う」と話した。キム・テオン記者 サ・ジウォン記者 beborn@donga.com