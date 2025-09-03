故障続きの金河成、７カ月ぶりにブレーブスへ電撃移籍

金河成（キム・ハソン、３０）が米大リーグ（ＭＬＢ）のタンパベイ・レイズからアトランタ・ブレーブスに電撃移籍した。ブレーブス球団は２日、「レイズがウェーバー公示した遊撃手の金河成を獲得した」と発表した。昨季終了後にフリーエージェント（ＦＡ）資格を得てサンディエゴ・パドレスからレイズに移籍した金河成は、故障続きで７カ月ぶりに新たなユニホームに袖を通すことになった。金河成はパドレス時代の昨年８月、右肩を痛めて手術を受けた。今年７月５日のミネソタ・ツインズ戦で復帰したが、わずか２１日後の２６日に腰痛で故障者リスト（ＩＬ）入り。先月２日に戦列に戻ったものの、再び２０日後に腰痛でＩＬに入った。レイズでは２４試合に出場し、打率．２１４、２本塁打、５打点にとどまった。レイズのエリック・ニエンダー野球部門最高責任者兼ＧＭ長は「事実上、ポストシーズン進出が難しいチーム成績（６８勝６９敗）を考慮すると、金河成が本来のコンディションを取り戻すのを待つより、有望株カーソン・ウィリアムス（２２）に遊撃を任せた方が長期的にチームに利益になると判断した」と語った。ブレーブスも今季は低迷している。ナ・リーグ東地区を代表する名門のブレーブスは、この日まで６２勝７５敗（勝率０．４４９）で地区５チームのうち４位に沈んでいる。特に遊撃手の打撃不振が深刻だ。正遊撃手として今季を迎えたオルランド・アルシア（３１）は打率．１９４と低迷し、わずか１４試合で放出された。その後はニック・アレン（２７）が遊撃手として１２７試合に出場したが、打率．２２２にとどまっている。ブレーブスは、金河成が遊撃手で打撃力を引き上げてくれることを期待している。２０２３年にはユーティリティ部門のゴールドグラブ賞を獲得した金河成は、守備力の高さがすでに証明済みだ。さらに昨年まで３年連続で２桁本塁打を記録するなど、長打力も兼ね備えている。ブレーブスは今季の残り年俸２００万ドルと来季年俸１６００万ドルを負担しなければならないが、すでに年俸１０００万ドル以上の選手が９人在籍するなど、資金力の裏付けも背景にあるとみられる。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com