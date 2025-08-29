「ドジャース７番」孫興慜、始球式も「パーフェクトピッチ」

サッカー場でもマウンドでも、孫興慜（ソン・フンミン、３３・ＬＡＦＣ）の「ストライク」は完璧だった。孫興慜は２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われた大リーグ（ＭＬＢ）のシンシナティ・レッズ対ロサンゼルス・ドジャースの試合の始球式に登場した。ドジャースは今月７日、米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）が孫興慜の入団を正式発表した際、クラブのソーシャルメディアに「Welcome to LA、フンミン！ファイティング！」とのコメントまで寄せて歓迎した。孫興慜は自身の背番号「７」が入ったドジャースのユニホームに帽子をかぶってマウンドに立った。緊張した様子で肩を何度も回した孫興慜は、笑みを浮かべながら投球。１８．４４メートル先に飛んだボールはストライクゾーンど真ん中に突き刺さり、場内アナウンサーは「パーフェクトピッチ、ソニー。サンキュー！」と声を張り上げた。同い年のドジャース投手ブレイク・スネルが捕手役を務めた。マウンドを降りてスネルと抱き合った孫興慜は★「本当にうまく投げた。グラブを動かす必要もなかった」と称えられて「君が楽にしてくれたからだよ」と笑みを返した。場内マイクを受け取った孫興慜は「イッツ・タイム・フォー・ドジャー・ベースボール！」と開幕を告げ、一塁側の観客席に移動して試合を観戦した。孫興慜の座席はドジャースの打者用ベンチのすぐ隣で、大谷翔平（３１）を至近距離で見ることができた。大谷がベンチに入ると、孫興慜は興味深そうにスマートフォンで姿を★撮影した。この日は先発登板の準備があり、大谷とは試合前に直接会うことはできなかった。昨年２度目の右肘手術を受けた大谷は、この日投手復帰後初めて５回を投げ、１失点に抑えて勝利投手となった。試合はドジャースが５－１で勝利した。孫興慜は同日、ＭＬＳデビュー後初の「今週のゴール」にも選ばれた。２４日のダラスでのアウェー戦、前半６分に放った鮮やかなフリーキックがＭＬＳ初得点となった。ファン投票の結果、このゴールが６０．４％の支持を集めて週間ベストゴールに選出された。移籍後は３試合連続でアウェー戦を戦った孫興慜は、来月１日、本拠地ＢＭＯスタジアムでサンディエゴを迎えてホームデビュー戦に臨む。任寶美 bom@donga.com