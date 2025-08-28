「ＫＰＯＰガールズ！」、「イカゲーム」のネットフリックス視聴数１位も射程に

アニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」が、ネットフリックス（Netflix）史上最も多く視聴された映画で１位となった。ネットフリックス公式サイト「トゥドゥム」によると、２７日時点で「ＫＰＯＰガールズ！」の累計視聴数は２億３６００万回に達した。これまで映画部門の歴代１位だった２０２１年作『レッド・ノーティス』（２億３０９０万回）を５００万回以上上回る数字だ。６月２０日の初公開からわずか２カ月余りでの達成である。「ＫＰＯＰガールズ！」の累計視聴数は、ネットフリックスのドラマやバラエティなど全コンテンツを通じても歴代３位にあたる。現在の総合１位は『イカゲーム』シーズン１（２億６５２０万回）、２位は『ウェンズデー』シーズン１（２億５２１０万回）だ。「ＫＰＯＰガールズ！」の順位はさらに上がる可能性もある。ネットフリックスは映画やドラマを公開後９１日間の累計視聴数で最終順位を決定する。「ＫＰＯＰガールズ～」はまだ集計期間が約３週間残っており、総合歴代１位や２位に入る可能性もある。オリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）の人気も熱を帯びている。英ＢＢＣは「作中の架空ガールズグループ『ハントリックス』とボーイズグループ『サジャボイス』は、実績だけを見れば歴代最高のＫＰＯＰアイドルに登りつめた」と評した。実際、今月初めに米ビルボードのメインシングルチャート「ホット１００」で１位となった収録曲『ゴールデン（Golden）』は、先週２位に後退したものの、今週再び１位を奪還した。「ＫＰＯＰガールズ～」のＯＳＴは今週のシングルチャートで、『ゴールデン』のほか『ユア・アイドル（Your Idol４＝位）』『ソーダ・ポップ（Soda Pop＝５位）』『ハウ・イッツ・ダン（How It’s Done＝１０位）』の４曲が同時にトップ１０入りした。ビルボードは「一つの作品のＯＳＴから４曲が同時にトップ１０入りしたのは史上初」と伝えた。キム・テオン記者 beborn@donga.com