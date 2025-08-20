「労災との戦い」の最中なのに…運行中の列車が線路作業員を襲い２人死亡

運行中だった列車が線路の点検作業員を襲い、２人が死亡し、５人が負傷した。作業員などの陳述によると、列車の接近を知らせる警報があったにもかかわらず、事故が起きたことが分かり、人災の可能性が強くもちあっがっている。李在明（イ・ジェミョン）大統領が「労働災害との戦い」を宣言している中、民間に続き公共部門でも事故が起き、政府が強力対応に乗り出すものと見られる。ＫＯＲＡＩＬと慶尚北道（キョンサンブクド）消防本部によると、１９日午前１０時５２分頃、慶尚北道清道郡華陽邑三新里（チョンドグン・ファヤンウブ・サムシンリ）の京釜（キョンブ）線の線路で、東大邱（トンデグ）駅を出発し、晋州（チンジュ）駅に向かっていたムグンファ号第１９０３号の列車が線路周辺で作業していた労働者７人を跳ねた。この事故で、作業員７人の内、下請け業者所属の６人とＫＯＲＡＩＬの職員１人うち２人が死亡し、４人が重傷、１人が軽傷を負った。死者は清道デナム病院に安置され、負傷者は慶州（キョンジュ）の東国（トングク）大学病院、慶山（キョンサン）の世明（セミョン）病院、安東（アンドン）病院などに運ばれた。作業員たちは、最近豪雨によって発生した被害有無を確認するために、南省峴駅～清道駅区間の斜面を点検していたところだった。南省峴駅長から承認を受けて点検に乗り出してから、わずか７分後に事故が発生した。ＫＯＲＡＩＬの関係者は、「原則的に線路上に上がってはならない」とし、「なぜ線路に進入したのか経緯を確認している」と明らかにした。負傷者の一人は、「列車の接近を知らせる感知アプリが鳴ったが、目に見える列車がおらず、誤作動だと思った」と陳述したことが分かった。警察と雇用労働部は、産業安全保健法と重大災害処罰法の違反有無を捜査する方針だ。張泳勳 jang@donga.com