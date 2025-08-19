手術ととリハビリが続いた趙圭誠、１年３ヵ月ぶりに実戦復帰

２０２２年カタール・ワールドカップ（Ｗ杯）のスター、趙圭誠（チョ・ギュソン、２７・ＦＣミッティラン・写真）が１年３ヵ月ぶりにピッチに戻ってきた。韓国代表ＦＷの趙圭誠は１７日、敵地で行われた今季スーペルリーガのヴェイレＢＫ戦で、ミッティランが１－０でリードした後半アディショナルタイムに途中出場した。手術とリハビリを繰り返し、１年以上離脱していた趙圭誠にとって、昨年５月２７日のスーペルリーガ・シルケボーＩＦ戦以来の公式戦出場となった。趙圭誠はカタールＷ杯のグループリーグ、ガーナ戦（２－３の韓国負け）で韓国人選手としてＷ杯史上初めて１試合２得点を記録し、一躍スターになった。２０２３年７月にＫリーグ１の全北（チョンブク）を退団してミッティランに加入。２０２３～２０２４シーズンには１３得点を挙げ、デンマークの舞台に定着した。しかし昨年５月、韓国で以前から不安を抱えていた膝を手術し、その後イタリアでリハビリに入ったが、この過程で合併症が発生。趙圭誠はウィルス感染の治療手術を受け、再びリハビリを余儀なくされだ。大韓サッカー協会のユーチューブに最近公開された映像で、趙圭誠は「（再手術を受けて）１ヵ月間病院に横たわり、体重が１２キロほど落ちた。１日に３～４回痛み止めの注射を受けた。人生で最も苦しい時期だったと思う」と語った。趙圭誠は昨年３月以降、韓国代表に招集されていない。本人は「再び代表に入り、良いプレーを見せたい」と話した。かつて長髪がトレードマークだった趙圭誠だが、この日は丸刈り姿でピッチに立った。後半アディショナルタイム７分には、ダリオ・オソリオの追加点の起点となった。センターラインからペナルティーアーク付近までドリブルで運んだ趙圭誠が、アラル・シムシルにボールを託し、そのパスを受けたオソリオがゴールを決め、ミッティランが２－０で勝利した。ＤＦの李漢範（イ・ハンボム、２３）はフル出場した。趙圭誠はクラブを通じ「自分は（復帰を）やり遂げた。これから再び走り出す時だ」とコメントした。チャン・ユンジョン記者 trigger@donga.com