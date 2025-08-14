ＫＴ・姜白虎がグローバル代理人と契約、ＭＬＢ進出を模索

姜白虎（カン・ベクホ、２６、ＫＴ、写真）が米大リーグ進出に向けて第一歩を踏み出した。米大リーグのミルウォーキー・ブルワーズの主砲クリスチャン・イェリッチ（３４）らを抱えている「パラゴン・スポーツ・インターナショナル」は１３日、ソーシャルメディアを通じて「韓国の野球スター、姜白虎を迎え入れることができて嬉しい。今後の活躍を期待している」と発表した。ソウル高を卒業し、２０１８年にＫＴ入りした姜白虎は、今季を無事に終えればフリーエージェント（ＦＡ）資格を得る。そうなれば、韓国プロ野球の１０球団はもちろん、米大リーグなど海外球団とも自由に契約できる。姜はポスティング（非公開入札）制度を通じ海外進出が可能だった昨オフにも、大リーグから身分照会の要請を受けたことがある。大リーグ球団が韓国選手の獲得のために動く際、一番最初の手続きがこの身分照会だ。もっとも、代理人契約が必ずしも大リーグ入りにつながるわけではない。羅成範（ナ・ソンボム、３６、ＫＩＡ）はＮＣ所属だった２０２０年のシーズン終了後、大物代理人スコット・ボラス氏と契約しポスティングを申請したが、満足できる入団オファーがなく韓国に残留した。姜はデビュー１年目に打率．２９０、２９本塁打、８４打点で新人王を獲得。★２０１９～２０２１年は３年連続で打率３割台を記録し、ＫＴを代表する打者に浮上した。しかし２０２２年と２０２３年シーズンは故障と不調で「天才打者」の異名に見合った成績を出せず、「不真面目」との批判も受けた。守備位置が定まらず、指名打者としての出場が多いのも弱みにあげられる。今季は１２日までに全２５１打席のうち２２８打席（９０．８％）を指名打者として消化。シーズン成績は１２日時点で打率．２５５、１０本塁打、３９打点だ。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com