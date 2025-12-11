孫興慜、古巣トッテナムで別れを告げる　「私を忘れないで」

１０日、英国ロンドンのトッテナム・ホットスパー・スタジアム。４カ月前に米国へ移籍した孫興慜（ソン・フンミン、３３、ＬＡＦＣ）がピッチに姿を見せると、ホームのトッテナム（イングランド）サポーターは総立ちで拍手を送った。「ナイス・ワン・ソニー（Nice one Sonny）」と応援歌が響き渡り、古巣に戻った「レジェンド」を温かく迎えた。孫興慜は同日、トッテナムとスラビア・プラハ（チェコ）が対戦する今季欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）のリーグフェーズ第６戦を前に、サポーターへ直接別れのあいさつを語った。２０１５年から１０年間プレーした孫興慜は、今年８月に韓国で行われたプレシーズンツアーの後にロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）へ移籍しており、正式に別れの言葉を伝える機会がなかった。トッテナム・スタジアムに立つのは、５月のクリスタル・パレス戦以来７カ月ぶりだった。孫興慜はトッテナムで公式戦１７３得点（４５４試合）を記録し、クラブ歴代得点ランキングで５位。２０２１〜２０２２年シーズンにはプレミアリーグで２３得点を挙げ、モハメド・サラー（リバプール）と並び得点王となった。さらに２０２４〜２０２５年シーズンにはＵＥＦＡヨーロッパリーグ（ＥＬ）制覇をけん引し、クラブに１７年ぶりのタイトルをもたらした。クラブはこの日、孫興慜の功績をまとめた特別映像を大型ビジョンで上映。「おかえりなさい」の言葉で締めくくられる映像が終わると、孫興慜がゆっくりとピッチに入った。グレーのコートに黒いマフラー姿で現れた孫興慜は、「皆さんが私のことを忘れていなければうれしい。信じられないほど素晴らしい１０年だった。心から感謝したい」と声を震わせ、「これからもトッテナムとともに歩む」と語った。さらに「ここはいつまでも私のホーム。皆さんを絶対に忘れない」、「いつでもロサンゼルスに来てほしい。また会える日を願っている」と語った。あいさつを終えた孫興慜は、クラブのレジェンドであるレドリー・キング氏（４５・引退）から、クラブの象徴である雄鶏をかたどったトロフィーが収められたケースを受け取った。目を赤くした孫興慜は観客席に移り試合を観戦。トッテナムが３－０で快勝した。試合の前後には、ジェームス・マディソン（２９）、クリスティアン・ロメロ（２７）ら旧友と再会した。孫興慜の退団後に主将となったロメロは、インスタグラムに「レジェンドに再び会えて本当にうれしい。恋しかった、兄弟よ」と投稿した。クラブはスタジアム近くのトッテナム・ハイロードに孫興慜の壁画も設置した。彼の代名詞である「カメラポーズ」の姿や、ＥＬ優勝後に太極旗をまとってトロフィーを掲げる後ろ姿が描かれている。デザインは孫興慜自身が選んだという。スタジアム訪問に先立ち壁画を訪れた孫興慜は「特別な気持ちだ。この遺産が消えず、トッテナムに永遠に残ってほしい」と語り、下部にサインを残した。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com