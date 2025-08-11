現代自グループの上半期営業利益がグローバル２位、フォルクスワーゲンを抜いた

現代（ヒョンデ）自動車グループの今年上半期（１～６月）の営業利益がドイツのフォルクスワーゲングループを抜いてグローバル２位を記録した。世界の自動車メーカーの公表資料などを分析すると、現代自グループの上半期の売上高は約１５０兆７００億ウォンで、営業利益は約１３兆１００億ウォンだった。この業績は、営業利益基準で約２兆２８００億円（約２１兆２９００億ウォン）の収益を上げたトヨタに次ぐもので、グローバル２位に当たる数値だ。ドイツのグローバル自動車グループ、フォルクスワーゲンの同期の営業利益は６７億７００万ユーロ（約１０兆８５００億ウォン）で、現代自に押された。現代自グループは、売上高基準ではフォルクスワーゲンに遅れをとったが、営業利益でより好業績を上げた。グローバル自動車メーカー３社の売上高をウォン建てで見ると、フォルクスワーゲングループが２５６兆２５００億ウォン（約１５８３億６４００万ユーロ）、トヨタが２２９兆８７００億ウォン（約２４兆６２００億円）で、フォルクスワーゲングループやトヨタ、現代自の順だった。自動車の販売台数では、トヨタ（５５４万４８８０台）、フォルクスワーゲングループ（４４０万５３１６台）、現代自動車グループ（３６９万６７３２台）の順だ。投資運用業界は、現代自グループの収益性が下半期（７～１２月）に改善されると見込んている。韓国投資証券のキム・チャンホ研究員は、「下半期にハイブリッド車を米国で生産・販売し始めれば、関税の影響を避けることができ、収益性の改善が予想される」と説明した。李沅柱 takeoff@donga.com