BTSジョングクの初ソロシングル「Seven」、ビルボード「ホット100」1位. July. 26, 2023 08:23. by 金民 kimmin@donga.com. グループBTS(防弾少年団)のメンバー、ジョングク(26)のソロデビュー曲「Seven」が米ビルボードのメインシングルチャート「ホット100」入りと同時に1位を獲得した。Kポップのソロアーティストが「ホット100」入りと同時に1位に立ったのはBTSジミンの「Like Crazy」に続いて2人目。ビルボードは24日(現地時間)、公式ソーシャルメディアを通じてジョングクの「Seven」がジェイソン・アルディーンの「Try That in a Small Town」とモーガン・ウォレンの「Last Night」を抑えて1位を獲得したと明らかにした。ジョングクは同日、ファンコミュニティであるウィーバーズに「もっと上に行こう」というコメントを残した。ビルボードは今回の順位を公開する前の分析記事で「史上最も激しいホット100チャート競争」と書いた。米国内のファンダムが厚いアルディーンやウォレンと米国のティーンエイジャーの間で人気が高いオリビア・ロドリゴなどが1位を争ったためだ。

